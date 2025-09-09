Alcalde Hugo Vidal sobre el Geoparque Kutralkura: “somos el segundo geoparque más grande del mundo”

El alcalde de Curacautín, Hugo Vidal Merino, abordó la relevancia de los geoparques en Chile y cómo estos espacios permiten combinar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, destacando la experiencia local con el Geoparque Kutralkura.

Vidal Merino explicó que los geoparques son territorios identificados por su riqueza geológica y reconocidos por la UNESCO. “Son territorios que se identifican por una riqueza geológica significativa que reconoce la UNESCO a través de un sello que otorga”, señaló. Según el alcalde, el Geoparque Kutralkura es un referente internacional: “Somos el único geoparque reconocido por la UNESCO en Chile y somos el segundo geoparque más grande del mundo, con más de 12 mil kilómetros”, lo que destaca su importancia tanto científica como turística.

Sobre la incorporación de la comunidad en el desarrollo del geoparque, Vidal Merino señaló que “parte de los desafíos que tenemos es poder ampliar la incorporación de la comunidad en los pilares que están planteados en el desarrollo”. Destacó que buena parte de los geositios se encuentran en zonas habitadas por pueblos originarios, quienes han sabido generar emprendimientos sostenibles: “Buena parte de los geositios son lugares habitados por personas, sobre todo de nuestros pueblos originarios, que han sabido desarrollar emprendimientos en torno a esto, con responsabilidad y mucho respeto”.

También resaltó que el Geoparque Kutralkura permite compatibilizar crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. “La fortaleza que tiene es que nos permite encontrar un camino que haga compatible el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental”. En otras palabras, los geoparques son una herramienta estratégica para que las comunas de La Araucanía puedan generar desarrollo sin comprometer los recursos naturales que las hacen únicas.