Sin Spoilers: De Mark Ruffalo a Denzel Washington

Esta semana, Paula Frederick comentó dos producciones recién estrenadas en las plataformas de streaming. La miniserie TASK, en HBO Max, y la película Del cielo al infierno, en Apple TV.

Ambas destacan por su gran calidad y por contar con el talento de reconocidos actores y directores.

TASK

La miniserie, creada por Brad Ingelsby, el mismo detrás de Mare of Easttown ya ha comenzado a generar comentarios positivos.

La historia sigue a un agente del FBI interpretado por Mark Ruffalo, quien lidera un equipo de especialistas para desmantelar una serie de robos que desconciertan a las autoridades locales.

Sin embargo, “Ruffalo enfrenta una tragedia familiar, al parecer su hijo cometió un asesinato, y mantiene una relación distante con su hija”, mencionó Paula Frederick.

Además, su vida personal se ve marcada por la depresión y el consumo de alcohol. “Está un poco desencantado con la vida”, dijo Frederick.

Paralelamente, la trama presenta al personaje de Tom Pelphrey, quien interpreta a un hombre con doble vida. Un padre de familia y trabajador responsable, pero que también está involucrado en actividades delictivas que complican la investigación.

“La serie te va mostrando como estas dos vidas, de hombres atormentados, se empiezan a entrecruzar hasta transformarse en una suerte de dinámica de gato y ratón donde la tensión aumenta lentamente“.

Sin embargo, recalcó que solo se ha estrenado el primer capítulo, ya que estos irán saliendo una vez a la semana. “El primer capítulo se enfoca 100% en perfilar a los personajes, mostrando tanto al agente del FBI como a este hombre con doble vida“, señaló Frederick.

Además, enfatizó en que el primer capítulo “promete, los críticos y la gente que ha visto la serie completa, dicen que no tiene nada que envidiarle a Mare of Easttown“, concluyó.

Del cielo al infierno

Por otro lado, Del cielo al infierno, disponible en Apple TV, está protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Spike Lee.

La película está basada en el libro de Ed McBain y es un remake del clásico El Infierno del Odio de Akira Kurosawa.

“Washington interpreta a David King, un magnate de la industria musical que se debate entre cerrar su negocio, vender la compañía o recuperar el control de su imperio”, mencionó Frederick.

Además, señaló que la trama se complica cuando su ahijado, interpretado por Jeffrey Wright, es secuestrado, entonces él tiene que pagar una suma millonaria para salvarlo. No es hijo de él, pero es su ahijado. “Ahí se empieza a debatirse: salvo mi imperio, que hago con mi fortuna o salvo al hijo de mi amigo”, mencionó.

La película combina un potente retrato social, mostrando las tensiones raciales, planos maravillosos de Nueva York y un montaje que recuerda al cine policial de los años 70, incluyendo elementos de blaxploitation y la estética de videoclip.

Frederick destacó la musicalización de Howard Rossin y A$AP Rocky, así como las actuaciones de alto nivel que hacen de esta película un producto que vale la pena ver.