Felipe Arango sobre el clásico ballet Giselle: “Es un gran ballet romántico”

Los primeros bailarines del Ballet de Santiago, Laleska Seidel y Felipe Arango, protagonizan el clásico ballet Giselle en el Teatro Municipal de Santiago, un hito en sus carreras artísticas.

Para Arango, Giselle es uno de los ballets más emblemáticos del romanticismo. “Es uno de los clásicos más románticos que hay en muchísimos años. Es un gran ballet romántico”, dijo. Seidel coincide en la relevancia de interpretar estos roles principales, señalando que “para nuestra carrera es algo enorme poder estar interpretando estos roles principales: Giselle y Albrecht. Es un ballet hermoso de la época del romanticismo”.

Trayectorias internacionales y locales

Seidel llegó a Chile en 2017 y desde entonces ha desarrollado su carrera en el Ballet de Santiago. Ella recordó su historia y dijo: “Llevo ya 8 años con el Ballet de Santiago. Llegué en 2017 y tomé una clase con el Ballet de Santiago. La directora de ese entonces me preguntó si quería ser parte y dije que sí, no pensé que fuera a ser así tan rápido. Ha sido un camino bastante bonito. Es un sueño, como bailarina, crecer con artistas tan increíbles”.

Por su parte, Arango tiene un recorrido internacional que lo llevó desde Medellín hasta el Miami City Ballet, y finalmente a Chile. Relata que la compañía lo contactó luego de unas semanas de seguimiento. “Había un primer bailarín colombiano y yo quería tomar una clase con ellos, para la experiencia. Me dijeron que no había cupos. Marcia Haydée me vio un poco en la clase, hablaron conmigo y me dijeron que querían verme otra vez. (…) Pasaron 20 días y me enviaron un mail diciéndome que querían que partiera en marzo con el Ballet de Santiago”, contó.

Giselle: una historia de amor y tragedia

Seidel también profundiza en el personaje de Giselle, destacando su fragilidad y la fuerza emocional que requiere interpretarla. “Ella, en la historia, es una chica que es un poco frágil del corazón, de su salud. En el primer acto del ballet se enamora de un chico que se hace pasar por aldeano, pero en realidad era un noble. Al final ella se entera de que él estaba comprometido y que le había jugado con el amor. En este caso, él hizo el daño y ella entra en una locura que es una parte muy importante de este ballet, que siempre me llamaba demasiado la atención. Siento que lo he llevado mucho desde mi historia personal”, comentó.