Nona Fernández sobre su novela “Marciano”: Fue “Trabajar con Mauricio Hernández Norambuena como fuente para contar la historia del FPMR”

La actriz y escritora chilena Nona Fernández compartió detalles sobre su más reciente obra, “Marciano”, inspirada en conversaciones con Mauricio Hernández Norambuena, un libro basado en conversaciones con el ex jefe militar del FPMR, condenado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Origen de la novela

Fernández contó que todo comenzó cuando fue convocada por una productora para trabajar como guionista en una serie de TV: “Acepté porque me parecía interesante conversar con él”, refiriéndose a Hernández Norambuena como fuente para la historia del Frente Patriótico.

Cuatro años de conversaciones y permisos especiales

La escritora relató que rápidamente consiguió acceso a la cárcel mediante permisos judiciales, y que tras el desarme de la productora decidió continuar el proyecto por su cuenta, pero con un enfoque distinto. “Ya había sido cautivada por los temas que se habían puesto sobre la mesa y le propuse escribir un libro… Las conversaciones duraron más de 4 años”, señaló.

Literatura por encima del periodismo

Sobre el enfoque de la obra, Fernández aclaró que “es una novela, no es un libro de no ficción, no es un gran reportaje. Yo no soy periodista, soy una señora que escribe. Mi plataforma es la literatura”, subrayando que la narrativa literaria era su principal herramienta para contar esta historia.