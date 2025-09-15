Diego Fischer sobre La Gran Farsa: Ese relato es un relato mentiroso”

El periodista y escritor uruguayo Diego Fischer aborda en su libro La Gran Farsa: retrato de un país en llamas un recorrido por el pasado reciente de América Latina, centrado en la década de 1970, con un enfoque crítico sobre cómo se han contado los hechos históricos.

Una literatura porfiada y contracorriente

Fischer define su estilo como “a contracorriente y porfiado”, buscando siempre desafiar las narrativas establecidas y mostrar una visión distinta de la historia.

El autor explica que comenzó a explorar este territorio hace seis años, tras publicar en 2019 El robo de la historia, un libro que ya cuestionaba la forma en que se relatan ciertos eventos históricos. Fischer señala que en La Gran Farsa utiliza documentos y pruebas para demostrar que muchos hechos “no sucedieron como se han ido contando” y que la narrativa oficial “estaba muy lejos y era muy distinta a como se habían narrado”.