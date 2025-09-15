EN VIVO

Robinson Vega sobre la Fundación Parque Tricao: “tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario”

Parque Tricao Parque Tricao

“Están en un proceso adaptativo y ya pueden verlos dentro del aviario”, señaló Robinson Vega de la Fundación Parque Tricao.

Por:

15 Septiembre, 2025

En Ruta Silvestre el coordinador de servicios de Fundación Parque Tricao, Robinson Vega, conversó sobre las renovaciones del parque.
Vega se refirió especialmente a la mordernización del aviario, lugar en el que cuentan con nuevas especies. “Tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario: son unos tucanes toco. Son dos ejemplares que están en un proceso adaptativo y ya pueden verlos dentro del aviario, son súper reconocibles”, contó.

Además, hizo una invitación a todas aquellas personas que buscan estar en contacto con la naturaleza a visitar el parque desde temprano.

