Robinson Vega sobre la Fundación Parque Tricao: “tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario”

En Ruta Silvestre el coordinador de servicios de Fundación Parque Tricao, Robinson Vega, conversó sobre las renovaciones del parque.

Vega se refirió especialmente a la mordernización del aviario, lugar en el que cuentan con nuevas especies. “Tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario: son unos tucanes toco. Son dos ejemplares que están en un proceso adaptativo y ya pueden verlos dentro del aviario, son súper reconocibles”, contó.

Además, hizo una invitación a todas aquellas personas que buscan estar en contacto con la naturaleza a visitar el parque desde temprano.