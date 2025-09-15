Robinson Vega sobre la Fundación Parque Tricao: “tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario”
Parque Tricao
“Están en un proceso adaptativo y ya pueden verlos dentro del aviario”, señaló Robinson Vega de la Fundación Parque Tricao.
En Ruta Silvestre el coordinador de servicios de Fundación Parque Tricao, Robinson Vega, conversó sobre las renovaciones del parque.
Vega se refirió especialmente a la mordernización del aviario, lugar en el que cuentan con nuevas especies. “Tenemos unos nuevos ejemplares en el aviario: son unos tucanes toco. Son dos ejemplares que están en un proceso adaptativo y ya pueden verlos dentro del aviario, son súper reconocibles”, contó.
Además, hizo una invitación a todas aquellas personas que buscan estar en contacto con la naturaleza a visitar el parque desde temprano.
Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:Whatspp