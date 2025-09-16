Daniela Pimentel sobre Genias: “El concepto es poder destacar a 50 mujeres que estén generando impacto”

Daniela Pimentel, mánager de Marketing de Genias, destacó el trabajo de la empresa en potenciar el desarrollo laboral femenino y visibilizar a mujeres líderes que generan un impacto positivo en la sociedad.

Una empresa social con propósito

Pimentel explicó que Genias tiene un enfoque social claro. “Es una empresa social que potencia el desarrollo laboral femenino y hace tres años se nos ocurrió crear una iniciativa que reconociera y visibilizara a mujeres que están inspirando, liderando y generando un impacto positivo en la sociedad, más allá de las típicas que vemos siempre”, contó. La ejecutiva destacó que esta iniciativa busca poner en valor a quienes transforman la sociedad desde distintos ámbitos.

Reconociendo el impacto femenino

Sobre la selección de las candidatas, Pimentel detalló que “El concepto es poder destacar a 50 mujeres que estén generando impacto, provenientes de todas las regiones y áreas. Son 7 categorías: empoderamiento, instruye y transforma, STEM, bienestar y deporte, sostenibilidad y medioambiente, y creatividad y vanguardia”. Agregó que “Abrimos una convocatoria que lleva 3 semanas y ya tenemos más de 1.700 candidatas”.

La mánager de Marketing señaló que los criterios de participación son simples pero inclusivos: “Los únicos requisitos son que sean chilenas residentes en Chile o en el extranjero, o extranjeras residentes en Chile. Nos importa que el impacto sea en nuestro territorio”.