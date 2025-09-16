Dra. Evelyn Silva sobre el cáncer: “lamentablemente encontrar una cura universal no sé si va a ser posible”

En Duna Ciencia conversamos con la Dra. Evelyn Silva, experta en biotecnología y gerente de Gestión de la Investigación del CIIC (Centro de Innovación e Investigación del Cáncer) de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), quien explicó cómo la institución desarrolla investigaciones innovadoras centradas en el paciente.

La Dra. Silva destacó que el enfoque del centro siempre parte del bienestar del paciente: “Para nosotros todo está centrado en el cuidado del paciente. No hacemos nada o hacemos todo en torno a ellos”, sostuvo. Además, explicó que una de las áreas de investigación clave es la oncogeriatría: “Ahí no es que veamos tratamientos para los abuelitos que tienen cáncer, sino que son investigaciones sobre cómo expresarnos para que ellos entiendan que están en un cáncer, lo que significa el cáncer, que muchas veces aunque quieran someterse a una quimioterapia, si te va a dar 7 meses de vida y si no haces nada te va a dar 6, pero vas a tener una mejor calidad de vida”.

Proyectos y ética en la investigación

Sobre el funcionamiento de la unidad de proyectos del CIIC, Silva afirmó que cada idea es evaluada cuidadosamente. “Nuestra forma de trabajo es que en la unidad de proyecto, que es un grupo de profesionales, todo proyecto, toda idea entra a este equipo que fortalece la idea y que prepara la documentación para que pase por un comité ético”, resaltó. Asimismo, subrayó que la meta principal es siempre el beneficio del paciente: “Siempre pensamos: ¿esto le va a ayudar al paciente o no?”.

Cáncer y población joven

La Dra. Silva destacó un fenómeno preocupante: la aparición de cáncer en personas más jóvenes. “Es una preocupación porque una cosa era que te diera cáncer en etapas más tardías, pero lamentablemente cada vez tenemos personas más jóvenes con cáncer”, exclamó.

Añadió que la prevención y la detección temprana son clave y que para esto “tiene que cambiar un poco cómo estamos llegando a esa población. Cada vez hay más gente joven con cáncer. El cáncer en este momento va a ser la primera causa de muerte en Chile y a nivel global. Y es tan multifactorial”.

Futuro de la investigación en cáncer

Sobre la búsqueda de tratamientos ella cree que “lamentablemente encontrar una cura universal para el cáncer no sé si va a ser posible, pero no por eso vamos a dejar de investigar”.

Agregó que la biotecnología jugará un rol crucial en la detección temprana: “La clave va a estar en cómo podamos pesquisarlos más temprano, por eso hay tanto de biotecnología. En un futuro, quizás, con una prueba de saliva”, contó.