Ángeles Quinteros, sobre el cómic biográfico de Gabriela Mistral “Verso, vida y viento”: “faltaba algo más conciso y amigable para generaciones más jóvenes”

Los escritores Rafael Gumucio y Ángeles Quinteros presentaron Verso, vida y viento, un cómic que busca acercar la vida y obra de Gabriela Mistral a las nuevas generaciones de lectores, combinando rigor histórico y formato accesible.

Una obra pensada para los jóvenes

Quinteros explicó el motivo de elegir el cómic como formato: “Se ha escrito muchísimo sobre Mistral y faltaba algo más conciso y amigable para generaciones más jóvenes. Por eso elegimos el formato del cómic”. El objetivo es ofrecer un acercamiento que sea atractivo y fácil de entender para quienes todavía no conocen a fondo a la poeta.

Gumucio destacó que, para muchos jóvenes, Gabriela Mistral sigue siendo un personaje distante: “No sé si saben quién es el personaje, sus momentos, su frescura. La ven como algo marmóreo, algo de la lectura obligatoria. Este cómic restituye ese aspecto de alguien mucho más moderno de lo que el mito puede decir”.

Retrato íntimo y personal de Gabriela Mistral

Quinteros explicó que la obra no solo recorre los hitos conocidos de Mistral, sino que busca mostrar su personalidad y contradicciones: “Es un retrato bastante íntimo porque los grandes hitos de Mistral son conocidos por la mayoría de los chilenos, y queríamos mostrar sus distintas facetas, más de su personalidad, de sus contradicciones. No había mucho para este público objetivo tan específico”.