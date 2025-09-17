Sin Spoilers: Millonario, más que el premio, la dignidad

En la semana dieciochera, Paula Frederick dio a conocer los espacios donde ver películas chilenas y recomendó el documental Millonario en Netflix, un proyecto que ha capturado la atención del público chileno.

Después del éxito de Denominación de Origen, que estuvo mucho tiempo en cartelera, la historia de la disputa entre San Carlos y Chillán por la denominación de origen de La Longaniza, llega un documental en el mismo estilo, que cuenta la historia que también se remonta al año 2018.

Un boleto perdido

El documental, dirigido por José y Felipe Isla, “relata la experiencia del campesino Javier Zapata, quien en 2018 se convirtió en noticia nacional al ganar, de un día para otro, el sorteo del Kino, un premio que alcanzaba los $2.400 millones “, dijo Paula Frederick.

“Él aseguró ser el ganador del sorteo del Kino, pero cuando dijo ‘sí, yo gané’, salían los registros y se dio cuenta que no encontraba el billete. Lo buscó por cielo, mar y tierra: en el basurero, en la chimenea, en los bolsillos, tenía toda la casa dada vuelta”, agregó Frederick.

A lo largo del documental, “aparece otro personaje que también reclamaba el mismo premio, pero al final lo interesante es que Javier Zapata junto a su familia y muchos de los personajes recrean la situación frente a la cámara, interpretándose a sí mismos y reviviendo los sentimientos que tuvieron en aquel momento tan complejo”, señaló.

Finalmente, Frederick destacó que el documental no se centra solo en el premio, sino en la dignidad del protagonista. “Se trata de reivindicar su dignidad, porque la gente lo empezó a acusar de mentiroso, de farsante, de estar haciendo una estafa. Él siempre defiende su verdad diciendo que es el digno ganador de este premio y no va a descansar hasta cobrarlo”, concluyó.