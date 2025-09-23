EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Aire Fresco
23 Septiembre
Santiago Adicto
22 Septiembre
Visionarios
22 Septiembre
Información Privilegiada
22 Septiembre

Felipe Oyarzún sobre el trabajo de abstracción geométrica: “He logrado tener un encuentro con elementos esenciales, arquetípicos o simbólicos, que permiten vincular la vida humana”

Felipe Oyarzún

“El arte geométrico es una forma de ordenar el caos. Esa geometría, esa sencillez, esa perfección y esos detalles geométricos… siento que esa pureza conecta y vincula con nuestro origen espiritual, con lo que es nuestra verdadera naturaleza”, señaló el artista, Felipe Oyarzún.

Por:

23 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El artista visual Felipe Oyarzún presentó su exposición Morfología de la luz, donde explora la abstracción geométrica y la relación entre la geometría, la vida humana y la espiritualidad.

De Barcelona a la abstracción geométrica

Oyarzún explicó su trayectoria y la transición en su estilo. “Se puede llamar abstracción geométrica. Trabajo en la geometría hace 15 años, desde que fui a estudiar a Barcelona. Antes estaba en el expresionismo abstracto, en la pintura orgánica en general, y después de ese viaje, en contacto con un profesor, me pasé a la abstracción geométrica”, contó.

La geometría como vínculo con lo esencial

El artista destacó que la abstracción geométrica le permite conectar elementos simbólicos con la vida humana: “He logrado tener un encuentro con elementos esenciales, arquetípicos o simbólicos, que permiten vincular la vida humana —terrestre, material— con un sentido de trascendencia, con una esencia espiritual”, señaló. Además, reflexionó sobre la condición humana:“¿Qué es lo que somos? Somos espíritus encarnados en la materia. Siento que, a través de la geometría, se permite establecer ese vínculo por medio de estos elementos esenciales”, cuestionó.

Morfología de la luz

Sobre su exposición, Oyarzún señaló que “El arte geométrico es una forma de ordenar el caos. Esa geometría, esa sencillez, esa perfección y esos detalles geométricos… siento que esa pureza conecta y vincula con nuestro origen espiritual, con lo que es nuestra verdadera naturaleza”. La muestra busca que los visitantes experimenten esta armonía entre forma, luz y espiritualidad.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 La nueva fase en la campaña de Evelyn Matthei
02 Gonzalo Winter: “El programa de Jeannette Jara definitivo es muchísimo mejor que el que tenía en primarias”
03 Paula Daza: “Tenemos la certeza y la confianza de que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”
04 18, Trump, y los mercados digieren a la Fed
05 El rol del Frente Amplio en la campaña de Jeannette Jara, la agenda de Michelle Bachelet en la ONU y las expectativas de los gremios empr...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST