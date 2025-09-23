EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Aire Fresco
23 Septiembre
Santiago Adicto
22 Septiembre
Visionarios
22 Septiembre
Información Privilegiada
22 Septiembre

Sebastián Iturrieta y Campeonato Nacional Downhill Chile 2025: “el que hace el mejor tiempo es el que se lleva la victoria”

“Hacer un evento de esta índole requiere infraestructura, y acá la hay: excelentes senderos y distintos tipos que uno puede escoger”, señaló Sebastián Iturrieta.

Por:

23 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS
Sebastián Iturrieta, uno de los organizadores del Campeonato Nacional Downhill Chile 2025, realizado en el Parque CMPC Junquillar, explicó los detalles de esta emocionante disciplina de mountain bike y la logística del evento.

Iturrieta describió la disciplina a los lectores: “Es una disciplina que se corre en bicicletas de mountain bike y se trata de bajar un circuito que tiene saltos, bajadas difíciles y otros obstáculos de la manera más rápida que se pueda”. Destacó además que la competencia se realiza “en modo contrarreloj. Los corredores van saliendo cada 30 segundos y el que hace el mejor tiempo es el que se lleva la victoria”.

El organizador explicó que la práctica de este deporte ha crecido en los últimos años: “En los últimos años, el descenso ha ido aumentando considerablemente: hay varios parques y se van abriendo más año a año”.

Logística y preparación del evento

Sobre la organización del Campeonato Nacional Downhill Chile 2025, Iturrieta señaló que se requiere infraestructura específica: “Hacer un evento de esta índole requiere infraestructura, y acá la hay: excelentes senderos y distintos tipos que uno puede escoger”. Esta diversidad de senderos permite a los corredores seleccionar rutas según su nivel y estilo de descenso, aumentando la competitividad del campeonato.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 La nueva fase en la campaña de Evelyn Matthei
02 Gonzalo Winter: “El programa de Jeannette Jara definitivo es muchísimo mejor que el que tenía en primarias”
03 Paula Daza: “Tenemos la certeza y la confianza de que Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta”
04 18, Trump, y los mercados digieren a la Fed
05 Dólar, política monetaria y mercados
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST