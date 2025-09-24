Doctora Claudia Prieto sobre las imágenes médicas: “Es importante que sean accesibles para toda la comunidad”

La Doctora Claudia Prieto, ingeniera eléctrica, profesora titular de la Escuela de Ingeniería UC y directora del Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud, habló sobre el desarrollo y acceso a las imágenes médicas, así como la importancia de integrar tecnología para mejorar el diagnóstico y la atención en salud.

Comprender las imágenes médicas

Prieto explicó que, como pacientes, a menudo desconocemos cómo funcionan las imágenes médicas: “Se sabe muy poco. Hemos sido pacientes, todos alguna vez nos hemos hecho una resonancia magnética o una radiografía, y como pacientes no nos preguntamos cómo funcionan”, señaló la especialista. Además, agregó que “es un área que combina muchas áreas: física, matemáticas, ingeniería, médicos que adquieren las imágenes y las analizan”. Destacó que esta combinación multidisciplinaria es clave para el desarrollo de técnicas más precisas y eficientes.

Acceso temprano y diagnóstico oportuno

Sobre la importancia del acceso a la tecnología médica, Prieto señaló que “Es importante que sean accesibles para toda la comunidad y que ojalá permitan diagnosticar las enfermedades lo antes posible”, si bien “se han hecho muchos avances en imágenes médicas, las técnicas más avanzadas son muy caras, por ejemplo la resonancia magnética, y muchas llegan tarde cuando la enfermedad está más avanzada”, señaló. Asimismo, agregó que les “gustaría llegar lo antes posible”.

Integración de datos y tecnología en salud

La doctora también enfatizó la necesidad de combinar múltiples fuentes de información para mejorar la atención, ya que “cada vez tenemos más datos: tenemos el reloj que está capturando la presión, el corazón” y aseguró que “esa información es muy rica acerca del estado de cada persona, pero esa información hay que integrarla”. A raíz de esto, contó que “lo que necesitamos y en lo que estamos trabajando es en integrar las distintas informaciones que tenemos acerca de cada uno de nosotros: los marcadores de sangre, con los de sensores, con las imágenes médicas”.

Prieto concluyó que el futuro de la salud depende de esta integración tecnológica, permitiendo diagnósticos más precisos y personalizados para cada paciente.