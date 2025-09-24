EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
24 Septiembre
Aire Fresco
24 Septiembre
Santiago Adicto
23 Septiembre
Visionarios
23 Septiembre

Doctora Claudia Prieto sobre las imágenes médicas: “Es importante que sean accesibles para toda la comunidad”

imágenes médicas imágenes médicas

“Esa información es muy rica acerca del estado de cada persona, pero esa información hay que integrarla”, señaló la experta.

Por:

24 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La Doctora Claudia Prieto, ingeniera eléctrica, profesora titular de la Escuela de Ingeniería UC y directora del Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud, habló sobre el desarrollo y acceso a las imágenes médicas, así como la importancia de integrar tecnología para mejorar el diagnóstico y la atención en salud.

Comprender las imágenes médicas

Prieto explicó que, como pacientes, a menudo desconocemos cómo funcionan las imágenes médicas: “Se sabe muy poco. Hemos sido pacientes, todos alguna vez nos hemos hecho una resonancia magnética o una radiografía, y como pacientes no nos preguntamos cómo funcionan”, señaló la especialista. Además, agregó que “es un área que combina muchas áreas: física, matemáticas, ingeniería, médicos que adquieren las imágenes y las analizan”. Destacó que esta combinación multidisciplinaria es clave para el desarrollo de técnicas más precisas y eficientes.

Acceso temprano y diagnóstico oportuno

Sobre la importancia del acceso a la tecnología médica, Prieto señaló que “Es importante que sean accesibles para toda la comunidad y que ojalá permitan diagnosticar las enfermedades lo antes posible”, si bien “se han hecho muchos avances en imágenes médicas, las técnicas más avanzadas son muy caras, por ejemplo la resonancia magnética, y muchas llegan tarde cuando la enfermedad está más avanzada”, señaló. Asimismo, agregó que les  “gustaría llegar lo antes posible”.

Integración de datos y tecnología en salud

La doctora también enfatizó la necesidad de combinar múltiples fuentes de información para mejorar la atención, ya que “cada vez tenemos más datos: tenemos el reloj que está capturando la presión, el corazón” y aseguró que “esa información es muy rica acerca del estado de cada persona, pero esa información hay que integrarla”. A raíz de esto, contó que “lo que necesitamos y en lo que estamos trabajando es en integrar las distintas informaciones que tenemos acerca de cada uno de nosotros: los marcadores de sangre, con los de sensores, con las imágenes médicas”.

Prieto concluyó que el futuro de la salud depende de esta integración tecnológica, permitiendo diagnósticos más precisos y personalizados para cada paciente.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Programa económico de José Antonio Kast
02 Bernardo Fontaine por gasto público: “Aquí tenemos una crisis en la gestión del Estado, no están haciendo la pega, no controlan el ...
03 Nueva York y la ONU, Emprende Tu Mente y precios de activos
04 Diego Schalper: “Tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en la ONU no es la que yo querría. Esa es la discus...
05 Debate por posible postulación de Bachelet a la ONU, EEUU ofrece salvavidas a Milei y últimos reconocimientos del Estado Palestino
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST