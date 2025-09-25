EN VIVO

Julio Milostich sobre la obra “Un interrogatorio”: “Es una obra que está basada en un caso real que es espeluznante”

Julio Milostich

“No importa que la gente sepa el final, porque la gracia de la obra está en el desarrollo. Hay muchas puertas de salida y muchas de entrada”, señaló el actor, Julio Milostich.

25 Septiembre, 2025

El reconocido actor de teatro, cine y televisión, Julio Milostich, habló sobre su participación en la obra “Un interrogatorio”, destacando su relevancia para el público y los desafíos de interpretar un caso basado en hechos reales.

Una obra novedosa y premiada

Milostich explicó que la obra es relativamente nueva y que “es interesante tanto para el público como para nosotros. Es relativamente nueva y ha ganado varios premios internacionales” y también agregó que“es la primera que se hace en Chile”.

Inspiración en hechos reales

La trama está basada en un caso real “que es espeluznante y periodísticamente sabroso, porque la historia real es de un militar que fue piloto de la reina Isabel, un tipo impecable”, pero que en la obra “el personaje del militar se cambia por un empresario muy exitoso, y es la historia de este tipo que en este interrogatorio lo desenmascaran”.

Milostich detalló además la tensión de la constante tensión de la obra en donde “hay una mujer que está secuestrada y que, si se compara con otros casos, son como 72 horas de que la víctima esté con vida”.

La gracia de la obra está en el desarrollo

El actor enfatizó que la experiencia del público no depende de conocer el desenlace sino “que la gracia de la obra está en el desarrollo. Hay muchas puertas de salida y muchas de entrada”.

