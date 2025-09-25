Sin Spoilers: El éxito de La novicia rebelde a nivel mundial

El pasado 20 de septiembre volvió al cine una de las películas más icónicas de la historia. Se trata de La novicia rebelde (The Sound of Music), dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer.

Este reestreno, que batió records a nivel mundial hace exactamente 60 años, se suma a la tendencia de revivir clásicos en pantalla grande

De Broadway al cine

La historia de María, la joven novicia que llega a cuidar a los siete hijos del capitán von Trapp en Salzburgo, se basa en hechos reales y en el libro autobiográfico de Maria von Trapp llamado La historia de los cantantes de la familia von Trapp.

“María fue efectivamente una novicia que terminó cuidando a los hijos del capitán von Trapp, se enamoró de él y la música se transformó en un refugio para la familia, incluso cuando tuvieron que huir durante la Segunda Guerra Mundial”, explicó Frederick.

Antes de la versión hollywoodense, ya existía la primera versión fílmica. “En 1938 se estrenó en Alemania Die Trapp-Familie, que tuvo buena recepción en su momento. Sin embargo, fue el musical de Broadway de 1959, con canciones de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, lo que impulsó la idea de llevar la historia a la pantalla grande”.

Un fenómeno cultural

La elección de Julie Andrews, recién salida de Mary Poppins, y de Christopher Plummer, quien inicialmente no quería aceptar el papel, terminó siendo clave para convertir la película en un fenómeno mundial. “Él decía que era como estar en Disney y que Julie Andrews era demasiado dulzona, pero después se hicieron íntimos amigos”, contó Frederick.

La película no solo es recordada por su romance y sus canciones inolvidables, sino también por el trasfondo histórico que refleja la resistencia al nazismo en Austria. “Es una de las películas más queridas y amadas de nuestro tiempo”, concluyó Paula Frederick.