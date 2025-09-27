Ismael Lastra sobre la Bodega 1883: “hemos diseñado una tapa para cada una de las cepas”

Los chefs de la Bodega 1883, Ismael Lastra y Tomás Saldivia explican cómo la remodelación del Centro del Vino de la Viña Concha y Toro, permite a los visitantes disfrutar de catas, gastronomía y experiencias personalizadas en Pirque, integrando tradición y modernidad en cada detalle.

Ismael Lastra destacó que “la remodelación completa de lo que es el Centro del Vino, es un lugar fantástico y único en Chile, donde hoy en día se puede aprender sobre el vino y disfrutar de toda la cultura que lo rodea, viviendo un día maravilloso en Pirque”. Para el chef, el espacio combina aprendizaje y experiencia cultural en torno al vino, ofreciendo una propuesta integral para los visitantes.

Tomás Saldivia detalló las experiencias que ofrece la viña, desde la cata de distintos vinos hasta recorridos gastronómicos: “Está The New Wind, una experiencia con cinco bocados para compartir. También está El Templo, la bodega más austral, que fue traída palo a palo en 1883. Y está la gran barra, un lugar maravilloso donde podemos degustar más de 30 variedades de vinos”. Saldivia señaló que su trabajo como chef se centra en crear experiencias memorables que integren la gastronomía con la cultura del vino.

Lastra complementó que la degustación está pensada para adaptarse a cada visitante donde “Se puede degustar por copas, por medias copas e incluso los vinos íconos y de mayor categoría hasta por copa de 30 ml. Todos van acompañados con algún tipo de tapa o pincho que hemos diseñado para cada una de las cepas”. De este modo, los chefs buscan que cada experiencia sea única, personalizada y cuidadosamente armonizada entre gastronomía y vino, resaltando la riqueza cultural del Centro del Vino en Pirque.