Jean Pierre Endre Rosati sobre Amor y Pastas: “Cocinamos, podemos jugar y ser felices un rato”

El Chef Ejecutivo de Amor y Pastas, Jean Pierre Endre Rosati, comenta la evolución del restaurante y anticipa la apertura de su nuevo espacio en la histórica Factoría Italia, destacando la combinación de gastronomía y una experiencia lúdica. “Es un show gastronómico, ha costado llegar a esa definición”, contó.

Jean Pierre Endre Rosati recordó la trayectoria de Amor y Pastas, señalando que “Llevamos 8 años y, en los últimos 3, hemos estado en una carpa propia en el Hotel Sheraton, donde hemos realizado 750 fechas. (…) En las temporadas de invierno nos transformamos en un panorama muy deseado por los brasileños, es algo muy distintivo”. Para él, la experiencia del restaurante ha sido tanto gastronómica como cultural, ganándose un lugar especial entre los visitantes nacionales e internacionales.

El chef anunció además el traslado a Barrio Italia, donde abrirán su nueva sede en la Factoría Italia “a nuestra nueva casita en la Factoría Italia, que tiene más de 120 años de historia. En este lugar estamos construyendo nuestro espacio, donde abriremos el 3 de octubre, y es lo que esperamos y proyectamos para los próximos 10 años”. El proyecto refleja su visión a largo plazo y la intención de mantener un espacio que combine tradición e innovación.

Finalmente, Rosati subrayó la importancia de disfrutar la cocina con creatividad y diversión: “Cocinamos, podemos jugar y ser felices un rato”. Con esto, el Chef Ejecutivo busca transmitir que la experiencia de Amor y Pastas no solo es gastronómica, sino también un espacio de disfrute y conexión.