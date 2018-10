Álvaro Bellolio responde a las críticas de las ONG’s: “En general los migrantes que no se inscribieron fue porque estuvieron mal asesorados por estas organizaciones que no confiaban en la regularización”

El pasado 23 de julio terminó del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, el que participaron 155 mil personas en busca de residencia en Chile.

Tras esto y con el objetivo de ver la situación de quienes quedaron al margen del proceso, lunes pasado se produjo la primera jornada de control masivo de inmigrantes en Santiago, oportunidad en que la policía civil controló a 153 personas, de las cuales 46 eran infractoras.

Sobre esto, en Duna en Punto, Álvaro Bellolio, jefe del departamento de Extranjería y Migración, explicó que en el proceso de regularización extraordinario hay dos procesos: uno largo y uno corto, y tras ellos “se espera que 264 mil personas van a tener su visa registrada, un canet de identidad y una cuenta rut”.

Respecto de las críticas de las ONG’s a este proceso, Bellolio aseveró que “durante cuatro años no hicieron nada, no levantaron la voz y justamente fomentaron que se generara esta situación”.

“En general las personas que no se inscribieron fueron porque estuvieron mal asesorada por estas organizaciones, que no confiaban en la regularización porque ideológicamente no están de acuerdo”, sostuvo.