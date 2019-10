Isabel Plá y posible candidatura: “Por ahora no tengo pensado competir para algún cargo”

“Lo que quiso transmitirnos es que todos los ministros formamos parte de un equipo que impulsa el programa del presidente Sebastián Piñera, y desde esa perspectiva somos parte de un proyecto político que es más grande que nuestras carteras”, aseguró en Duna en Punto la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

Esto al ser consultada por el llamado que realizó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien llamó a los secretarios a generar “estrategias políticas como gabinete” y fortalecer la coordinación.

“Todo lo que hacemos es política” y “ustedes son cargos políticos, no técnicos”, afirmó el ministro.

En la última encuesta Cadem, la ministra Plá lidera el gabinete con una aprobación del 70%. Sobre una posible candidatura, señaló que “siempre hemos tenido las puertas abiertas en nuestros respectivos partidos políticos para iniciar una carrera política, pero como dijo el presidente habrá que esperar al 25 de octubre”.

Sin embargo, sostuvo que “por ahora no tengo pensado competir para algún cargo (…) Me gustaría mucho, alguna vez en mi vida, ser alcaldesa, pero no en esta oportunidad”.

Asimismo, explicó que “siento que estoy en medio de una tarea que me encomendó la presidente y que respecto de la cual nos falta un espacio importante. Mi voluntad es continuar con esa tarea”.

Sobre su aprobación, Plá aseveró que “tengo que ser bien honesta porque siempre que una persona ha sido ministra de la Mujer ha tenido una evaluación alta”.

El futuro de la Ley Gabriela

Respecto de la “Ley Gabriela”, norma que busca ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación que mantenía la víctima con el asesino.