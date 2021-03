Álvaro Elizalde sobre reforma previsional: “Vamos a evaluar cómo expresamos nuestra preocupación y desacuerdo con una propuesta que es más de lo mismo”

El presidente del Partido Socialista y senador por El Maule, Álvaro Elizalde, comentó sobre la posible extensión del Estado de Catástrofe que, “hemos tenido una actitud consultiva. La autoridad sanitaria debe contar con todas las herramientas necesarias para superar esta pandemia, y el Estado de Catástrofe otorga autorización para que se pueda restringir la libertad de reunión y traslado, de forma justificada, para evitar la propagación del Covid-19”.

Agregando que “el Estado debe dar cuenta de las medidas que cuenta y su justificación y hemos rechazado que se pueda utilizar el Estado de Catástrofe como Estado de Sitio encubierto particularmente en La Araucanía y tendremos una actitud consultiva. Pero pedimos rendición de cuentas y que no se utilice con fines distintos”.

Al respecto, Elizalde comentó:

“El presidente demuestra lo que quizás es un rasgo de personalidad y es que no escucha. Todos vimos lo que le hizo a la presidenta del Senado que cuando empezó a hablar no la escuchó en una falta de respeto evidente. Cree que un monólogo es un diálogo y eso está ocurriendo también en pensiones. Es evidente que el sistema de pensiones en Chile no da para más”.