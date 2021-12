Rojo Edwards: “Respecto a las medidas de seguridad le diría a Boric que no me diga sus intenciones que me muestre en lo que votó. Hay que ver qué han dicho los candidatos en el pasado”

En Duna en Punto, el senador Rojo Edwards y vocero del comando de José Antonio Kast, conversó en la previa del debate Archi sobre las propuestas del candidato en miras a la segunda vuelta.

#DunaEnPunto @RojoEdwards “Estamos muy contentos de que exista un debate. Gabriel Boric se ha bajado de varios debates y solo se pudo llegar a dos, que es el de hoy y el de Anatel. Le hacemos un llamado al comando de #Boric que no se arranque de los debates” pic.twitter.com/ElRzOwYd0e

#DunaEnPunto @RojoEdwards “Respecto a las medidas de seguridad le diría a #Boric que no me diga sus intenciones que me muestre en lo que votó. Votó en contra 14 proyectos como ley anti barricadas y muchas más. Hay que ver qué han dicho los candidatos en el pasado” pic.twitter.com/6E49LClPiB

