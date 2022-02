Constanza Hube: “La conducción de la mesa es impresentable. La presidenta de la CC aparece para ver si los 2/3 lo podemos bajar, si esto no es chacota (…) Ayer, si no hubiera sido por los medios de comunicación, la decisión habría sido distinta”

La convencional constituyente, Constanza Hube, comentó el trabajo de la CC y específicamente, el proceso que comienza hoy para votar normas que ya comenzarían a quedar en el texto de la Carta Magna.

#DunaEnPunto @conihube “Todos estos llamados que sede hacen a la moderación y los temas que se han ido tanteando en las comisiones, no tengan cabida en el pleno. Esa es mi expectativa en temas tan importantes como justicia que se debate hoy día”

#DunaEnPunto @conihube “Hay temas que se están aprobando en las comisiones que atentan contra tratados internacionales (…) Creo que hay ciertas normas que son básicamente delirios que esperaría que no tengan los 2/3. Aunque si lo logran, no hay como reclamar” pic.twitter.com/ZIV2t3rRaL

#DunaEnPunto @conihube “La conducción de la mesa es impresentable. La presidenta de la CC aparece diciendo para ver si los 2/3 lo podemos bajar, si esto no es chacota (…) La reunión de ayer, si no hubiera sido por los medios de comunicación, la decisión habría sido distinta” pic.twitter.com/s5qFjR01wZ

#DunaEnPunto @conihube “Espero sinceramente tener un espacio de deliberación del pleno y no lleguemos con todo votado. Esa es mi preocupación (…) Uno tiene que ser flexible. No miramos el color político antes de votar y eso no pasa para el otro lado” pic.twitter.com/Q2ccr6ZcUQ

— Radio Duna (@RadioDuna) February 15, 2022