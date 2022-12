Javier Macaya y elección de Fiscal Nacional: “Depende de que el Ejecutivo haga la pega y termine la conversación con las distintas bancadas del Senado para así lograr un nombre de confianza”

El diputado y presidente de la UDI se refirió principalmente a la elección del Fiscal Nacional:

#DunaEnPunto @javiermacaya "Tenemos que cerrar todavía el tema Constitucional que tiene que empezar a caminar por un carril separado para que el proceso sea distinto al anterior, pero en el país hay que meterle cabeza a la agenda de seguridad ye economía"

#DunaEnPunto @javiermacaya "Qué mejore la seguridad, no depende de un acuerdo entre políticos. Hoy la situación en Chile es distinta y tiene que ver con la complacencia que se comenzó a tener desde octubre de 2019 y movieron el cerco de lo que se consideraba permitido"

Sobre la elección de Fiscal Nacional, Macaya comentó: “Depende de que el Ejecutivo haga la pega y termine la conversación con las distintas bancadas del Senado para así lograr un nombre de confianza. En el primero creo que era el nombre adecuado, pero en el segundo nombre se notó. Debe haber diálogo y cumplirse las etapas del nombramiento, no me ha gustado eso de los otros proceso (…) Esperamos que no se cometan los errores de procesos anteriores”.

#DunaEnPunto @javiermacaya sobre fiscal Nacional "En el primer nombramiento fuimos favorables al Ejecutivo, la segunda vez tuvimos diferencias por el tema de continuidad, pero hemos sido francos y transparentes y de tener más de una opción"

#DunaEnPunto @javiermacaya sobre elección de Fiscal Nacional "No me parece inconveniente. Quizá hay que buscar un formato diferente, pero me parece bueno para el sistema, que los poderes del Estado participen de la elección del fiscal"