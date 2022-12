Alcalde de Zapallar y ordenanza: “Según nosotros y todos las abogados que trabajamos en ella, está lejos de vulnerar los derechos de menores y adolescentes. Estamos aplicando la ley”

En Duna en Punto, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se refirió a la ordenanza que para que menores de 14 años no estén solos en las calles desde las 00:00-05:00 AM y la decisión de no realizar show pirotécnico en Valparaíso y Viña del Mar.

La ordenanza en la comuna comenzó a funcionar desde el jueves 29 de diciembre.

#DunaEnPunto @GAlessandriB y la decisión de no realizar show pirotécnico en Viña del Mar y Valparaíso: “Se avisa muy tarde, se pudo haber hecho antes. Esto afecta de forma negativa al municipio y los vecinos cuando ya tienen una organización”https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/euhjIUzrD2 — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022

#DunaEnPunto @GAlessandriB y ordenanza en Zapallar para que menores de 14 años no estén solos en las calles desde las 00:00-05:00 AM: “Me ha resultado bien, pero estamos recién empezando. Era una ordenanza que no pensábamos que iba a generar tanto ruido” pic.twitter.com/d51EHTflD9 — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022

#DunaEnPunto @GAlessandriB y ordenanza en Zapallar: “Si no contamos con el apoyo de los padres, de los mayores de edad y con la voluntad de proteger a los menores de edad, no logramos nada”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/29BjnD5WVG — Radio Duna (@RadioDuna) December 30, 2022