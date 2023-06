Vlado Mirosevic y Cuenta Pública: “Hay ciertos compromisos que el gobierno ha hecho, pero no tengo claridad que el horizonte haya sido en un año. No daría por no cumplido esos compromisos”

En Duna en Punto, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a lo que se espera de la Cuenta Pública y las complejas situaciones que se vivieron con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y el denominado pastor Soto.

Hubo un incidente con el supuesto pastor Soto y eso se importó dentro de la sala, hubo una serie de problemas y peleas. Eso en particular detonó un cambio de clima importante, en general la Cámara había estado bastante pacífica

Espero que sea un reporte general de lo que se ha hecho y que no se conoce

Hubo algunas dificultades con el ministro del Mineduc situación condenable de parte de algunos diputados de oposición, se comportaron de mala manera. No corresponde que se haga mención a la orientación sexual del ministro

Hay ciertos compromisos que el gobierno ha hecho, pero no tengo claridad que el horizonte haya sido en un año. No daría por no cumplido esos compromisos

