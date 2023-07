Guillermo Ramírez, diputado UDI: “Nunca jamás le hemos hecho imputaciones penales al ministro Jackson. Es una carta dirigida el presidente Boric que pide que se haga cargo de la responsabilidad política que le cabe a su gobierno”

En Duna en Punto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la reacción del gobierno a la carta que enviaron en la que piden la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de computadores y caja fuerte.

#DunaEnPunto Guillermo Ramírez “Nosotros no tenemos una fijación con Jackson (…) Queremos que este gobierno asuma la responsabilidad política que le cabe” https://t.co/Oz6xkdFFEm

#DunaEnPunto @GmoRamirez por robo de computadores: “Cuando el ministro Jackson dice que hay una intencionalidad política y que él no se va a dejar amedrentar, yo me siento aludido. Y la UDI se siente aludida porque ha sido la oposición más dura al gobierno” pic.twitter.com/eCffWX0VLS

El diputado aseveró que “nunca jamás le hemos hecho imputaciones penales al ministro Jackson. Es una carta dirigida la presidente Boric que pide que se haga cargo de la responsabilidad política que le cabe a su gobierno”.

En conversación con Radio Biobío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre que el ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, fallecido en 2021, se le involucró de graves delitos de connotación sexual en el marco del caso Spiniak. Imputación que posteriormente fue descartada. Punto aparte es que fue el primer político condenado por estar involucrado en el financiamiento irregular de la política a través de boletas ideológicamente falsas. Novoa se declaró culpable y fue condenado a la pena de tres años de firma mensual.

“Deberíamos haber aprendido lo que ha ocurrido en Chile en más de una ocasión. Me recuerdo el caso particular de un presidente de la Unión Demócrata Independiente que en algún momento de la historia del país fue acusado de delitos graves. En ese momento la propia UDI llamó a todo el país a ser serios en materia política y no asignar la comisión de delitos sin tener ni fundamento ni evidencia”, aseguró el subsecretario Monsalve.