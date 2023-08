Ministro Grau y acusación constitucional: “Una de las labores fundamentales del ministro Jackson es promover distintos mecanismos que ayuden a reducir la pobreza y acabamos de tener un resultado muy positivo (…) En ese contexto, es bien incomprensible lo que ha pasado”

En Duna en Punto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, el trabajo para lograr acuerdos para el pacto fiscal y las dudas por la encuesta Casen.

@nico_grau y resultados de la encuesta Casen: "Es totalmente confiable, que no la hace el gobierno y nunca nadie la ha puesto en duda (…) No corresponde que algunas personas empiecen a señalar que los resultados no son tal y que no es una buena noticia"

