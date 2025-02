Mario Aguilar por bonos impagos a profesores en Santiago: “Estamos buscando diálogo, pero si no se paga, lamentablemente no va a quedar otra que iniciar una movilización y las clases no se van a poder iniciar en marzo”

En Duna en Punto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió al conflicto que se está viviendo en la comuna de Santiago donde el Municipio no ha pagado una serie de bonos pactados con los profesores desde administraciones anteriores.

Al respecto, Aguilar dijo: “Ellos tienen acuerdos hace décadas, que adicional al sueldo, tienen ganados bonos adicionales y la Municipalidad siempre lo ha respetado. Y ahora el alcalde Desbordes, señalando que no tiene recursos, no ha pagado completo esto y esto es ilegal”.

Agregando que “hay Municipios que efectivamente tienen problemas de caja, pero el de Santiago, no es el caso (…) Por tanto es difícil aceptar esa explicación. Quizá al alcalde son costos que le incomodan”.

Y Aguilar fue más allá al decir: “Estamos buscando diálogo, pero si no se paga, lamentablemente no va a quedar otra de iniciar una movilización y las clases no se van a poder iniciar en marzo (…) Ojalá el alcalde deje la actitud belicosa, llegó con amenazas”

Deuda histórica de profesores

Sobre la reparación a la deuda histórica de los profesores, Mario Aguilar expresó que “es un monto pequeño para la deuda real que está prescrita, por eso se habla de reparación y las reparaciones nunca son justicia plena (…) Finalmente el Estado reconoce que hay una deuda y ese simbolismo tiene valor”.