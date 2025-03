Senador Iván Flores: “El ministro Valenzuela no puede seguir representando al campo, porque donde vaya le van a enrostrar lo que dijo”

El presidente de la comisión de seguridad de Senado, Iván Flores, se refirió al debate en torno a la delincuencia en el mundo rural, la seguridad municipal y a los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sobre el reclamo desde la agricultura sobre la inseguridad.

“Es tremendamente sorprendente lo que hizo el ministro de Agricultura. De verdad, es incomprensible que una autoridad que se supone conocedora de la realidad rural, y no solamente para producir alimentos o bienes desde el campo, sino que lo que están temiendo el dolor que tiene la gente del campo y los municipios rurales respecto de lo que le está comenzando a pasar, en vez de ponerse del lado de la gente, entender su dolor, su temor, se mofe de ellos o los critique”, lanzó el parlamentario.

Respecto a la “aclaración” del secretario de Estado, el DC apuntó a que “lo hizo después que varios le pidieron que diga disculpas y él jamás se disculpó. A lo más se acercó un poquitito a lo que es una respuesta decente”.

“¿Qué costaba decir? ´¿Sabes qué más? La embarré, me equivoqué, lo siento, les pido disculpas´. Lo que ha pasado es inaceptable y entre todos tenemos que buscar una solución. Eso, dicho desde el primer minuto al minuto siguiente, después de haber metido las patas, tal vez podía haber quitado una rabia que se empezó a acumular“, agregó.

Sumado a ello, Flores señaló que esto “lo debe resolver con honor. Y el resolver con honor dice: ´¿sabes qué más? Yo no puedo seguir representando al campo porque lo que resta del gobierno, donde yo vaya, me van a enroscar lo que dije´. Porque hay cosas que no se pueden olvidar con facilidad”.

“Esto no es un lloriqueo, pues esto es el desplazamiento de organizaciones criminales hacia el mundo rural que los ven hoy día vulnerables. Porque claro, las organizaciones criminales crecen”, señaló.