Ministro Jaime Gajardo: “Que por razones políticas se filtre el informe de Contraloría sobre inhibidores de señal le hace un daño al país”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió en Duna en Punto a la filtración del informe de Contraloría sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal en cárceles y las posibles consecuencias que esto podría tener.

Frente a esto, el secretario de Estado aclaró que “los inhibidores de señal en las cárceles están funcionando, ha logrado bloquear más de 30 mil teléfonos (…) Lo que señala la Contraloría son algunas observaciones y falencias del sistema y como este tiene que ser más efectivo”.

“Tiene un rango de error muy pocos metros. En el lapso en que detecta un teléfono y lo bloquea, puede haber comunicación y los internos están haciendo distintas acciones para vulnerar el sistema”, detalló.

De igual manera, el militante comunista expresó que “no han pasado las cosas que dijeron que iba a pasar: que iban a haber motines o iban a atacar las antenas”.

Siguiendo esta línea, el ministro resaltó que “ha sido muy importante, nos ha permitido desbaratar bandas, le hemos entregado mucha información al Ministerio Público y tiene distintas funcionalidades para las investigaciones. Ha sido muy provechoso para gendarmería”.

Gajardo y las críticas a la filtración del informe de Contraloría

Por otro lado, Gajardo insistió en sus críticas a la filtración del informe de Contraloría sobre los inhibidores de señal señalando que “es una cuestión de seguridad nacional y eso no puede ocurrir”.

“Que por razones políticas el informe se filtre, le hace un daño al país. Porque me da la impresión de que el informe se filtró para señalar que el sistema no estaba funcionando, porque era un sistema que este gobierno logró implementar”, apuntó.

Así, recalcó que “antes de este gobierno no había inhibición de teléfono celular en las cárceles. Y este gobierno lo logró implementar, no otros, no otras autoridades. Este gobierno lo implementó”.

De igual manera, comentó que “no tenemos antecedentes de quién lo haya filtrado, y por lo mismo le hemos pedido al Ministerio Público que lo investigue. Lo que nosotros creemos es que esta discusión, en parte, se está politizando. Y eso a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa porque implica no darla con altura de mira”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros protegemos el sistema. Podemos perfeccionarlo, podemos criticar de que eventualmente no se hayan tomado las medidas a tiempo, etc. Pero no politicemos una discusión de seguridad nacional”, lanzó.