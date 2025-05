Manuel José Ossandón por caso Procultura: “Ahora hablan de espionaje político los cara de palo, y buscan de tirar la cuestión para al lado”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la salida de la cárcel del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y a la determinación del fiscal nacional, Ángel Valencia, de remover a Patricio Cooper del caso Procultura.

Por una parte, evitó criticar la salida de Monsalve del anexo penitenciario Capitán Yaber, apuntando a que “si no respetamos la autonomía judicial, estamos mal. No tengo antecedentes ni capacidad de hacer un análisis y no me corresponde, aunque los tuviera”.

Siguiendo esta línea, discrepó con la candidata presidencial de su conglomerado, Evelyn Matthei, quien criticó la determinación de la Corte Suprema, asegurando que hubo “impunidad”.

“Cuando están en campaña, opinan muchas cosas por la presión de las redes sociales, pero son temas delicados porque tenemos que ser respetuosos de las decisiones judiciales“, apuntó Ossandón.

Por otro lado, respecto al caso Procultura, el dirigente opositor criticó duramente al Frente Amplio, a quienes catalogó de “cara de palo” al hablar de espionaje político por parte de la fiscalía.

En este sentido, el parlamentario expresó que “Ángel Valencia va a tener que ser capaz de fundamentar bien su decisión, porque la verdad es que se ve fea”.

Pese a ello, el presidente del Senado respaldó el trabajo del fiscal nacional, recalcando que ha hecho un buen trabajo liderando el Ministerio Público.