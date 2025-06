Rojo Edwards: “Si Chile rompía relaciones con Israel, probablemente íbamos a perder la Visa Waiver, las conversaciones por aranceles iban a terminar y nos hubieran puesto impuestos al cobre y al litio”

El senador independiente, Rojo Edwards, se refirió a los dichos del senador republicano estadounidense, Jim Risch, quien criticó las acciones del Presidente Boric en contra de Israel y las acciones que se podrían tomar contra nuestro país.

En concreto, el parlamentario norteamericano expresó que “la decisión del presidente chileno Boric de degradar las relaciones de seguridad de Chile con Israel es decepcionante y miope y muy bien podría tener un impacto negativo en las relaciones entre Estados Unidos y Chile en el futuro”.

Frente a esto, el congresista chileno aseguró que “no es un senador cualquiera, es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores” y que su opinión no es casualidad y que representaría el sentir de la mayoría de las autoridades estadounidenses.

“De todas las personas que me ha tocado hablar en los últimos tiempos, en las últimas semanas, de Estados Unidos, ligadas al Departamento de Estado, a la Embajada, a personas que yo conozco, etc., no hay dos opiniones. Si Chile rompía relaciones con Israel, no había nada, a mi juicio, que no estuviera sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Que probablemente íbamos a perder la visa Waiver, que probablemente las conversaciones de aranceles de Chile con Estados Unidos se iban a congelar, que probablemente los estudios que se están haciendo respecto al cobre y el litio iban a terminarse para efectivamente que nos pusieran impuestos al cobre y al litio”, apuntó.

#DunaEnPunto | @RojoEdwards: “Si Chile rompía relaciones con Israel, probablemente íbamos a perder la Visa waiver, las conversaciones por aranceles iban a terminar y nos hubieran puesto impuestos al cobre y al litio (…) El manejo de las https://t.co/ulzSVYInQY del Presidente… pic.twitter.com/4efWFWIIsE — Radio Duna (@RadioDuna) June 3, 2025

Siguiendo esta línea, recalcó que “la posición y la forma en que están llevando las relaciones exteriores el presidente Boric pueden terminar haciéndole daño, muy profundo, a Chile”.

“Nosotros podemos salir absolutamente trasquilados por lo que está haciendo, y además, el problema que tiene es que ningún Gazatí va a dejar de vivir los horrores que están viviendo, porque la situación es impactante y es inaceptable lo que se está viviendo en Gaza, pero ninguno va a mejorar su calidad de vida, ni tampoco eso va a cambiar las órdenes que tenga o pueda ejercer el gobierno israelí respecto a las ofensivas en Gaza, con lo que está haciendo Chile”, expresó.