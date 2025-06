Alberto Undurraga: “Sería malo para Chile si la primaria la gana Gonzalo Winter o Jeannette Jara (…) Por eso estamos trabajando con para que gane Carolina Tohá”

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric reconociendo su interés para que la Falange forme parte del gobierno y el apoyo a Carolina Tohá en la primaria oficialista.

Por una parte, el parlamentario valoró y agradeció las palabras del Mandatario sobre su partido, señalando que “jugamos un rol importante en los acuerdos y valoro que el Presidente lo reconozca”.

Pese a ello, el timonel de la DC aclaró que “no somos parte del Gobierno y no lo vamos a hacer. Tenemos diferencias, no son matices (…) En materia de seguridad y economía”.

De igual manera, Undurraga insistió en los motivos que lo llevaron a restarse de la primaria oficialista, insistiendo en las diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y que solo habrían participado junto al Socialismo Democrático, aunque, reconoció, “no nos es indiferente quien gane la primaria y por eso hacemos una invitación para votar por Carolina Tohá y conversamos con ella para tener un programa común”.

“Si gana la candidata del PC o del Frente Amplio, no son posibles para nosotros apoyar esa candidatura presidencial (…) Sería malo para Chile. Porque creo que las candidaturas no tienen una posibilidad cierta de enfrentar con probabilidad de éxito a la derecha (…) Por eso estamos trabajando para que eso no suceda”, apuntó.

Así también, resaltó que “si el centro no está representado en una elección, se divide. Nosotros queremos aportarle a la candidatura de Carolina Tohá que sea de centro-izquierda y también centro y ganarle a Matthei”.