Diego Schalper: “Las elecciones las definen los moderados, y las posiciones que ha representado José Antonio Kast no logran empatizar del todo bien con esos sectores”

El diputado de RN, Diego Schalper, se refirió a los resultados de las últimas encuestas, donde evidencian que José Antonio Kast superó en intensión de voto a Evelyn Matthei de cara a la presidencial.

Frente a esto, el parlamentario le bajó el perfil a las mediciones actuales, señalando que si uno mira los datos, el primer dato que a mí me parece súper importante es que nadie está mirando bien; en las distintas encuestas hay un porcentaje muy alto todavía de gente indecisa”.

“Hoy día cambió todo porque estamos en un formato de voto obligatorio. Por lo tanto, ya no van a votar solamente aquellos que tienen una alta intensidad en sus preferencias políticas, sino que van a votar todos. Y, por lo tanto, yo creo que el escenario todavía está total y absolutamente líquido porque no se ha resuelto la primaria oficialista”, agregó.

Sumado a ello, el congresista apuntó a que “algunos están mirando mal las encuestas y, por lo tanto, están con mucha ansiedad. Yo no tengo ninguna duda que Evelyn Matthei tiene una capacidad absolutamente destacada de ir a encontrar ese voto de gente no tan politizada, que quiere tranquilidad en el país, que quiere recuperar al orden, y que entiende, que los países no se construyen sobre la base de la polarización, sino que se construyen sobre la base de construir unidad entre los distintos”.

Insistiendo en este punto, Schalper, comparó la situación con el principal contrincante de la UDI, José Antonio Kast, quien, desde Chile Vamos, han señalado que no lograría ganar en una eventual segunda vuelta.

“Es un hecho de la causa que en formatos de voto obligatorio los que definen la elección son los votantes moderados. Y es un hecho de la causa que las posiciones que históricamente ha representado el candidato José Antonio Kast, en materia de mujeres, en materia de otros asuntos, efectivamente nos logran empatizar de todo bien con esos sectores moderados”, lanzó.

#DunaEnPunto | @Diego_Schalper: “Chile tiene que entrar en modo Dorothy. Hay que revisar cada uno de los procesos y hacerse preguntas sobre cómo se venían haciendo las cosas” 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/BTp56AIrIk — Radio Duna (@RadioDuna) June 17, 2025

De igual manera, expresó que “la campaña está en pleno desarrollo y, por lo tanto, a mí lo que me importa es que vamos a presentarle al país una propuesta que sea capaz de concitar mayoría, una propuesta que empatice con los dolores de la clase media, una propuesta que empatice con las urgencias de seguridad, de economía, de migración ilegal, pero propuestas”.