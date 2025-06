Ana Lya Uriarte: “A partir del lunes empieza nuestro trabajo que va a significar confrontar a la derecha (…) Cualquier sea el ganador de la primaria”

La exministra y vocera de campaña de Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte, habló en la recta final hacia la primaria oficialista de este domingo y de lo que se viene en el Socialismo Democrático luego de estas votaciones.

Por una parte, la socialista expresó que “Carolina Tohá, nos resulta más competitiva frente la derecha a efectos de conquistar un voto que pueda estar ansiosamente buscando una respuesta eficaz a las problemáticas y le garantice una solución duradera”.

De igual manera, reconoció que siempre hay que cuestionarse qué hacer el día después de las elecciones, pero desestimó las voces en el Socialismo Democrático que restarían su apoyo al resto de los candidatos en caso de que la PPD no resulte electa.

“A partir del lunes empieza nuestro trabajo que va a significar confrontar a una derecha que, aunque esté fraccionada, sigue siendo agresiva en términos electorales y la retorica, cualquier sea el ganador de la primaria”, mencionó.

#DunaEnPunto | @AnaLyaUriarteR sobre la opción de levantar una candidatura alternativa en caso de ganar Jeannette Jara: “No me hago eco de rumores (…) No he escuchado un análisis que permita suponer eso” 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/CfmeKL8kDq — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025

Siguiendo esta línea, Ana Lya Uriarte expresó que no impulsarían una candidatura alternativa en caso de una victoria de Jeannette Jara: “No me hago eco de rumores (…) No he escuchado un análisis que permita suponer eso” .