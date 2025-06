Lautaro Carmona tras triunfo de Jeannette Jara: “Está abierta la agenda para buscar un encuentro en la franqueza y que la coalición que se forme gobierne, no solo un partido”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la victoria de Jeannette Jara en la primaria oficialista y los próximos desafíos de la abanderada de su partido en las elecciones de noviembre.

Por una parte, el timonel del conglomerado de izquierda expresó su felicidad por la victoria de su compañera de partido, aunque señaló que “cuando pasa esto, uno tiene que valorar, ahora, nunca se tiene que enceguecer y dejar de tener los pies en la tierra, porque lo que viene, son tareas todavía más grandes”.

Así también, el exdiputado evitó “entrar en polémica”, con el presidente de la Democracia Cristiana, quien negó entregar su apoyo a Jara de cara a la carrera presidencial, esperando que la Falange reflexione sobre su posible respaldo a la exministra del Trabajo.

“Tengo una expectativa de que ese debate va a concluir en una posición muy contribuyente de poner primero los intereses de la mayoría de la sociedad y levantar un programa convenido entre todos, un dique que impida la victoria de la derecha”, apuntó.

Sumado a ello, profundizó en que “está abierta la agenda para buscar un encuentro en la franqueza y sea la real fuerza que se forme para conquistar el gobierno de la coalición que se forme, no de un solo partido”.

El futuro de Jeannette Jara

Además, respecto al programa de gobierno de Jeannette Jara, Carmona mencionó que “los intransables, si es que los hay, son comunes, no es un tema restrictivo para el PC” y reconoció que “la batalla de la primera vuelta de noviembre es, sin ninguna duda, más exigente, pero no por eso no abordable o vencible”.

Otro de los cuestionamientos fue la posibilidad de iniciar un tercer camino constitucionalista, ante lo que el presidente del PC aclaró que eso “lo va a dirigir la presidenta y no el partido de Jeannette Jara (…) No es un tema que quiera poder de nuevo en debate respecto a lo que formulo la candidata”.

“No le quitamos el valor al curso de legítimas diferencias, incluyendo a la derecha (…) El anticomunismo, es cuando, abusando de una desinformación, se construyen caricaturas para descalificar y no generar debate”, mencionó.

Respecto al rol de Daniel Jadue en la campaña de Jeannette Jara, Carmona aseguró que “tiene la misma obligación que el resto del comité central” de participar de ella.