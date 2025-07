Juan Luis Castro: “El programa que tenía Jara era exiguo. Hay que hacerlo de nuevo tomando lo que traían los cuatro candidatos”

A una semana de conocer los resultados oficiales de las primarias, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la posición de Jeannette Jara en el actual escenario político según las encuestas, el reordenamiento que enfrentan los partidos tras la jornada electoral y los cambios al programa de la exministra del Trabajo.

Respecto a la candidatura de Jara, el senador destacó que “ha buscado con mucha fuerza unificar al mundo que ella representa. Tiene una derecha muy fraccionada y se creía que la izquierda podría tener escasas posibilidades competitivas, pero hoy se asume que en la primera vuelta pasaría con alguien más”.

Asimismo, enfatizó en que tras los resultados de las primarias, “los partidos tienen que reordenarse, difícilmente alguien pronosticaría lo que sucedió. Son cosas que ninguna encuesta ni analista estudió”.

La representación de la izquierda en manos de Jara

Consultado por la decisión de la exministra del Trabajo de no suspender su militancia del Partido Comunista, Castro señaló que “fue una medida bastante sana que no ocurriera, porque habría parecido una pose y no un acto auténtico. El ser comunista es parte de su historia y así se le votó en la primaria”.

Finalmente, Juan Luis Castro fue crítico del programa presentado por Jara durante la primaria y enfatizó en la idea de que se deben hacer cambios considerando los programas de los otros candidatos de la coalición política Unidad por Chile: “El programa que tenía Jara era exiguo, eran 7 páginas muy generales. Eso hay que hacerlo de nuevo, hay que hacer otra cosa tomando lo que traían los cuatro candidatos”.