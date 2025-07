Mario Desbordes sobre los hechos de violencia en Barrio Meiggs: “No me van a tocar a mí ni a mis funcionarios de seguridad y el que lo haga pagará las consecuencias”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, habló sobre los hechos de violencia ocurridos en Barrio Meiggs y las investigaciones sobre funcionarios de la FACh presuntamente vinculados al narcotráfico.

Respecto a este último caso, Desbordes enfatizó en que “estos hechos pueden ocurrir y van a ocurrir, pero lo importante es que eso se detecte y que se disminuyan al mínimo. Que no ocurra nada es imposible”.

En esa línea, propuso ampliar los mecanismos de control a los funcionarios públicos: “Hay que extender las declaraciones de interés y patrimonio ojalá al 100% de los funcionarios públicos”.

“Se ha exagerado en eso, la Fiscalía de Aviación va a investigar con el mismo celo que puede hacerlo un fiscal del Ministerio Público. La norma establece que el organismo que debe investigar es la Fiscalía de Aviación”, mencionó el alcalde por la contienda de competencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación .

Violencia en el Barrio Meiggs

Sobre los recientes episodios de violencia en el Barrio Meiggs, Desbordes adelantó que el municipio no se limitará a interponer acciones judiciales simbólicas: “Esto no es una querella por cumplir. Nosotros vamos a perseguir a esta gente y poner buenos abogados penalistas que no van a parar hasta que esta gente sea condenada”.

El alcalde también lanzó una advertencia directa: “No me van a tocar a mí ni a mis funcionarios de seguridad y el que lo haga pagará las consecuencias”.

Además, aseguró que no hará distinción entre chilenos o extranjeros al momento de exigir sanciones penales: “Yo me he referido a personas que sean chilenas o extranjeras. Prefiero que se queden en Chile, quiero verlos condenados”.

Refuerzo de seguridad y operativos silenciosos

Desbordes detalló que el municipio ha estado trabajando silenciosamente en el reforzamiento de la seguridad: “Se han hecho operativos diarios, pero no hemos estado cacareando eso. No vamos a hacer anuncios hasta que no tengamos la musculatura necesaria para empezar a recuperar los espacios”.

Actualmente, la dotación de guardias municipales se ha duplicado: “Hemos duplicado la cantidad de guardias, pero sigue siendo súper poco. Ojalá llegar a los 2.000 el próximo año, pero con los 600 ya estoy teniendo más músculo para intervenir”.

Por último, Desbordes anunció una intervención inmediata en zonas críticas del Barrio Meiggs. “Vamos a intervenir las calles Garland, Meiggs y Campbell ahora ya. Vamos a erradicar a esta gente”, concluyó.