Eric Aedo: “Sin duda que hoy nadie podría decir que en Chile el PC es un partido que atente contra la democracia”

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, habló sobre la junta nacional que llevó a cabo su partido el sábado, la decisión de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara y una posible participación en el comando de la candidata oficialista.

Junta nacional DC

En primer lugar, respecto a los resultados de la junta nacional, el diputado destacó que “se priorizó el sentido de futuro, de construir una nueva alianza política, un programa de gobierno y tomar una decisión desde donde nos vamos a posicionar”.

— Radio Duna (@RadioDuna) July 28, 2025

A juicio del parlamentario, la determinación de fondo fue clarificar el eje político que marcará la ruta de la DC en los próximos meses. “La decisión de fondo era desde dónde nos queríamos parar, y yo por lo menos pienso que la DC se tenía que posicionar desde el mundo de la centroizquierda”, afirmó.

— Radio Duna (@RadioDuna) July 28, 2025

Respaldo a Jeannette Jara

Por otra parte, en relación con el respaldo del partido a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Aedo destacó que la construcción de un programa de gobierno debe comenzar ahora con la participación de la Democracia Cristiana. “Ahora es el momento de comenzar a construirlo, no antes”, enfatizó.

— Radio Duna (@RadioDuna) July 28, 2025

Mientras tanto, Aedo fue enfático al responder preguntas sobre el Partido Comunista: “Sin duda que hoy nadie podría decir que en Chile el PC es un partido que atente contra la democracia”.

— Radio Duna (@RadioDuna) July 28, 2025

En esa misma línea, también quiso separar la figura de la candidata del partido al que pertenece: “Veo a una mujer con una mirada socialdemócrata, muy capaz de llevar adelante gestión y de generar acuerdos. Ella es la candidata presidencial, no el Partido Comunista”.

– Radio Dune (@RadioDuna) 28 de julio

Además, se refirió a los militantes de la DC que no compartieron la decisión de apoyar a Jara, el diputado hizo un llamado a permanecer en la colectividad: “Espero que quienes sientan que su tesis no fue aprobada ni respaldada este sábado no se vayan. Irse no es un buen camino, solo es legítimo”.

– Radio Dune (@RadioDuna) 28 de julio

Finalmente, ante una posible participación en el comando de la candidata presidencial, Aedo respondió: “Esperemos que esa conversación suceda, no voy a adelantar algo que no ha ocurrido”.