Fabio López: “Las labores de extracción en El Teniente están paralizadas hasta que las autoridades definan su reanudación”

Tras el fatal derrumbe ocurrido en la mina El Teniente en Rancagua, el delegado presidencial regional de O’higgins, Fabio López, se refirió a los detalles sobre la investigación y los procedimientos en curso para determinar las causas del accidente.

En este sentido, López explicó que “si bien la brigada de homicidios contrasto con huellas, legalmente se necesita que esa información sea ratificada por el Servicio Médico Legal a través de una prueba de ADN, eso demora entre 48 a 72 horas”.

Respecto al desarrollo de la investigación, precisó que “hay 3 investigaciones. Una que lleva el Servicio Nacional de Geología y Minería, otra de la Dirección del Trabajo y la del Ministerio Público”.

No obstante, López señaló que por ahora “los detalles de la investigación aún no se les han entregado a la familia, porque no se pueden adelantar hipótesis”.

En cuanto al retorno del trabajo luego del derrumbe, explicó: “Todo lo que tenga que ver con labores de extracción está paralizado. Las autoridades deben determinar cuándo pueden andar nuevamente esas faenas”.

Por último, Fabio López aclaró que: “no hay una fecha ni plazos legales establecidos para el retorno del trabajo. Eso lo va a ir dando la propia investigación”.