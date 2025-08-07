Juan Eduardo Vargas por proyecto FES: “Cuesta entender por qué el Gobierno insiste en algo que va a perjudicar a la educación superior. Hay un tema ideológico detrás”

El rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, cuestionó las recientes exigencias del Gobierno en materia de transparencia de remuneraciones académicas y el diseño del nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Respecto a la solicitud de la Subsecretaría de Educación Superior de reportar en detalle los sueldos de académicos, Vargas sostuvo que “si bien es parte de lo que se establece en la Ley de Presupuesto, excede con todo lo que razonablemente las instituciones de educación superior debiésemos reportar como información”.

Además, se refirió al envio de una carta formal a la autoridad manifestando la preocupación del sector: “Cuando esa rendición de cuentas excede un límite, nos parece que sobrepasa cualquier mínimo sentido común”, afirmó, enfatizando que dicha solicitud “atenta contra la autonomía, la libertad de las instituciones”.

En cuanto al sistema de educación superior enfatizó: “Cuando se tiñe de ideología la discusión educacional, claramente estamos en presencia de políticas públicas que van a terminar siendo negativas para el sistema”.

Proyecto de Financiamiento público para la Educación Superior

El exsubsecretario también manifestó fuertes reparos frente al proyecto del FES, que busca reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado (CAE).

Aunque valoró la intención de reemplazar el cuestionado sistema de créditos, cuestionó su diseño y la falta de inclusión del sector privado en la elaboración del proyecto: “También está teñido de ideología. No llamaron a ninguna privada para participar en la confección de este financiamiento”, criticó.

“Estamos de acuerdo con el reemplazo del CAE, pero en la parte del sistema del financiamiento, del crédito que reemplaza al CAE, es peligrosísimo”, agregó.

En esa línea, Vargas alertó sobre los efectos negativos que podría tener esta nueva fórmula en los estudiantes. “Tal como está diseñado hoy en día, no beneficia a los estudiantes porque se eliminan las becas de mérito académico y porque hay un porcentaje grande de estudiantes que, de acuerdo a las proyecciones, va a terminar pagando un monto superior de lo que el Estado invierte en ellos”, advirtió.

Finalmente, cuestionó la insistencia del Ejecutivo en avanzar con el proyecto: “Cuesta entender por qué el Gobierno insiste en su aprobación sabiendo que tiene todos estos elementos que van a perjudicar a la educación superior”.