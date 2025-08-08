Susana Jiménez por participación de Sutil en comando de Matthei: “No me sorprende, pero eso no es en representación del mundo empresarial”

La presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a las medidas de la CPC para reactivar la economía, la participación de Juan Sutil en el comando de Matthei, el rol de los empresarios en la política y las críticas de Boric por carta dirigida a candidatos de centro-derecha.

En primera instancia, Jiménez destacó el rol que el gremio busca cumplir en la discusión pública. “Aprovechando este año electoral quisimos retribuir desde el mundo empresarial a este debate, poniendo sobre la mesa ideas que efectivamente vuelvan a mover la aguja y crecer al ritmo que el país lo necesita”, señaló.

Reactivar la economía

Respecto a las 50 medidas de la CPC para que el país vuelva a crecer, Jiménez señaló que “hay propuestas muy relevantes en materia tributaria, de empleo, desarrollo de inversiones, infraestructura y también en el mercado de capitales”.

En esa línea, confirmó que ya comenzaron los acercamientos con las principales candidaturas presidenciales: “Ya tenemos agendadas reuniones con cada uno de los tres principales candidatos presidenciales, esto se inicia la próxima semana”.

“Lo que queremos es que los candidatos recojan estas propuestas, las consideren y las integren como una contribución constructiva de lo que desde el empresariado creemos que es relevante para el crecimiento del país”, agregó.

Empresarios en política

Consultada por la participación de, Juan Sutil, en el comando de la candidata Evelyn Matthei, Jiménez fue clara en marcar diferencias: “A título personal no me sorprende que esté participando de estas actividades, pero eso no es en representación del mundo empresarial”.

También se refirió al debate sobre la presencia de empresarios en política, asegurando que no hay una sola voz en el sector: “En el empresariado hay diversidad de opiniones y preferencias, nadie podría arrogarse un rol en representación de los demás en materia de preferencia política”.

Frente a las críticas del Presidente Gabriel Boric por la carta firmada por figuras del mundo empresarial y profesional dirigida a candidatos de centro-derecha, Jiménez aclaró: “Es una carta que firmaron empresarios, médicos y abogados a título personal. Ningún líder de nuestro gremio firma la carta, son personas individuales”.

Finalmente, reconoció puntos de coincidencia entre las propuestas del gremio y algunos programas presidenciales. “Muchas candidaturas han recogido la idea de que los impuestos corporativos son demasiado elevados. Eso es algo que yo aplaudo”, concluyó.