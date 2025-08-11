Santa Cruz:”Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por el oficialismo. Podría ser Kast, pero estoy convencido de que Matthei pasará”

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó las definiciones políticas de su partido en el marco de las negociaciones parlamentarias y la proyección electoral hacia una eventual segunda vuelta presidencial.

Sobre la conformación de la lista parlamentaria, señaló que “estamos convergiendo los distintos partidos, siempre quedan algunos topes, pero los estamos trabajando”.

#DunaEnPunto | Juan Manuel Santa Cruz sobre la lista parlamentaria: “Estamos convergiendo los distintos partidos, siempre quedan algunos topes, pero los estamos trabajando”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/WE07plcNgK — Radio Duna (@RadioDuna) August 11, 2025

En esa línea, adelantó que “en los próximos días veremos un pacto con el Partido Demócratas, además de un acuerdo naturalmente con los tres partidos de Chile Vamos para darle un buen Congreso a Matthei”.

#DunaEnPunto | Juan Manuel Santa Cruz sobre la lista parlamentaria: “En los próximos días veremos un pacto con el Partido Demócratas, además de un acuerdo naturalmente con los tres partidos de Chile Vamos para darle un buen Congreso a Matthei”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/wneg7S8Ggs — Radio Duna (@RadioDuna) August 11, 2025

Consultado por la correlación de fuerzas en el Congreso, planteó que “la mayoría se está dando por aquellos que están disponibles para dialogar y los que no. Las votaciones se han distribuido de una manera distinta, aquellos partidos que confluyen al centro y los partidos que van al extremo”.

#DunaEnPunto | Juan Manuel Santa Cruz sobre mayoría en el Congreso: “La mayoría se está dando por aquellos que están disponibles para dialogar y los que no. Las votaciones se han distribuido de una manera distinta, aquellos partidos que confluyen al centro y los partidos que van… pic.twitter.com/inibfFjdv9 — Radio Duna (@RadioDuna) August 11, 2025

Respecto al apoyo que algunos militantes de Chile Vamos han manifestado a, José Antonio Kast, Santa Cruz señaló: “Que haya algunas personas que tomen distancia de este proyecto no es algo que me preocupe, porque el grueso es que tiene una base de buscar acuerdos de quienes piensen distinto”.

#DunaEnPunto | Juan Manuel Santa Cruz sobre el apoyo de algunos militantes de Chile Vamos a Kast: “Que haya algunas personas que tomen distancia de este proyecto, no es algo que me preocupe, porque el grueso es que tiene una base de buscar acuerdos de quienes piensen distinto”.… pic.twitter.com/IxVsfTbyW3 — Radio Duna (@RadioDuna) August 11, 2025

Finalmente, sobre la postura de Evópoli en una eventual segunda vuelta, sostuvo: “Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por la candidata del oficialismo. Podría ser Kast, aunque estoy convencido de que Matthei pasará”.