EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Duna en Punto
11 Agosto
Terapia Chilensis
8 Agosto
Nada Personal
8 Agosto
Aire Fresco
8 Agosto

Santa Cruz:”Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por el oficialismo. Podría ser Kast, pero estoy convencido de que Matthei pasará”

Santa Cruz: "Si no está Matthei, podría ser Kast, no el oficialismo"

Sobre el apoyo de algunos militantes de Chile Vamos a Kast, Santa Cruz, mencionó: “Que haya algunas personas que tomen distancia de este proyecto, no es algo que me preocupe, porque el grueso es que tiene una base de buscar acuerdos de quienes piensen distinto”.

Por:

11 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó las definiciones políticas de su partido en el marco de las negociaciones parlamentarias y la proyección electoral hacia una eventual segunda vuelta presidencial.

Sobre la conformación de la lista parlamentaria, señaló que “estamos convergiendo los distintos partidos, siempre quedan algunos topes, pero los estamos trabajando”.

En esa línea, adelantó que “en los próximos días veremos un pacto con el Partido Demócratas, además de un acuerdo naturalmente con los tres partidos de Chile Vamos para darle un buen Congreso a Matthei”.

Consultado por la correlación de fuerzas en el Congreso, planteó que “la mayoría se está dando por aquellos que están disponibles para dialogar y los que no. Las votaciones se han distribuido de una manera distinta, aquellos partidos que confluyen al centro y los partidos que van al extremo”.

Respecto al apoyo que algunos militantes de Chile Vamos han manifestado a, José Antonio Kast, Santa Cruz señaló: “Que haya algunas personas que tomen distancia de este proyecto no es algo que me preocupe, porque el grueso es que tiene una base de buscar acuerdos de quienes piensen distinto”.

Finalmente, sobre la postura de Evópoli en una eventual segunda vuelta, sostuvo: “Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por la candidata del oficialismo. Podría ser Kast, aunque estoy convencido de que Matthei pasará”.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Lista parlamentaria de Chile Vamos, qué es de Tohá y Winter y nuevo sueldo mínimo para Isapres
02 Santa Cruz:”Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por el oficialismo. Podría ser Kast, pero estoy convencido de que Ma...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST