Jaime Mulet por lista única parlamentaria: “Yo creo que hay partidos que tienen mayor responsabilidad, como el partido del Presidente o el de la candidata Jara”

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reconoció que las conversaciones para lograr una lista única parlamentaria en el oficialismo están teniendo complicaciones. Además, se refirió a la importancia de la participación de Carolina Tohá y Gonzalo Winter en la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Respecto a la posibilidad de una lista única parlamentaria desde el oficialismo, Mulet enfatizó que el proceso “se ha complicado, estamos haciendo el último esfuerzo. Si eso no es posible, hay que ver la posibilidad de unirnos a otra lista, siempre con sentido unitario y con apoyo a Jara”.

#DunaEnPunto |Jaime Mulet sobre la posibilidad de una lista parlamentaria en el oficialismo:”Se ha complicado, estamos haciendo el último esfuerzo. Si eso no es posible, hay que ver la posibilidad de unirnos a otra lista, siempre con sentido unitario y con apoyo a Jara”. 🔷 En… pic.twitter.com/mx48xMd9rC — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

En esa línea, el diputado subrayó que “no hay mala fe, es muy difícil el ejercicio. Estamos haciendo el esfuerzo, yo creo que hoy día es la última oportunidad”.

#DunaEnPunto | Jaime Mulet sobre el acuerdo de una lista parlamentaria en el oficialismo: “No hay mala fe, es muy difícil el ejercicio. Estamos haciendo el esfuerzo, yo creo que hoy día es la última oportunidad”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/XLc9QdP5J7 — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Consultado por el escenario en caso de que no se alcance un acuerdo, precisó que “si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”.

#DunaEnPunto | Jaime Mulet sobre el acuerdo de una lista parlamentaria en el oficialismo: “Si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/s703FnNEgW — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Además, señaló que ve con la misma probabilidad tener una lista única o dos listas: “Lo veo en igualdad de condiciones, 50 y 50. Espero que nos alumbremos y consigamos lista única”.

#DunaEnPunto | Jaime Mulet sobre la posibilidad de la lista única o dos listas en el oficialismo: “Lo veo en igualdad de condiciones, 50 y 50. Espero que nos alumbremos y consigamos lista única”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/V4F38WshFx — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Mulet descartó que una eventual falta de unidad impacte en la candidatura de Jara: “El liderazgo de Jara no se vería afectado. Si no se logra la unidad, no se trata de una ruptura”.

#DunaEnPunto | Jaime Mulet sobre la no posibilidad de la lista única en el oficialismo: “El liderazgo de Jara no se vería afectado. Si no se logra la unidad, no se trata de una ruptura”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/gGIzxqNLTG — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Respecto a la participación de Carolina Tohá y Gonzalo Winter en la campaña, valoró sus aportes: “Los dos son grandes aportes. Me gustaría que estuvieran en el comando, pero entiendo que son decisiones partidarias. Creo que se van a ir incorporando”.