12 Agosto
11 Agosto
11 Agosto
Jaime Mulet por lista única parlamentaria: “Yo creo que hay partidos que tienen mayor responsabilidad, como el partido del Presidente o el de la candidata Jara”

Jaime Mulet cuestionó accionar del FA y el PC por lista única

“si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”, señaló Mulet.

12 Agosto, 2025

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reconoció que las conversaciones para lograr una lista única parlamentaria en el oficialismo están teniendo complicaciones. Además, se refirió a la importancia de la participación de Carolina Tohá y Gonzalo Winter en la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Respecto a la posibilidad de una lista única parlamentaria desde el oficialismo, Mulet enfatizó que el proceso “se ha complicado, estamos haciendo el último esfuerzo. Si eso no es posible, hay que ver la posibilidad de unirnos a otra lista, siempre con sentido unitario y con apoyo a Jara”.

En esa línea, el diputado subrayó que “no hay mala fe, es muy difícil el ejercicio. Estamos haciendo el esfuerzo, yo creo que hoy día es la última oportunidad”.

Consultado por el escenario en caso de que no se alcance un acuerdo, precisó que “si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”.

Además, señaló que ve con la misma probabilidad tener una lista única o dos listas: “Lo veo en igualdad de condiciones, 50 y 50. Espero que nos alumbremos y consigamos lista única”.

Mulet descartó que una eventual falta de unidad impacte en la candidatura de Jara: “El liderazgo de Jara no se vería afectado. Si no se logra la unidad, no se trata de una ruptura”.

Respecto a la participación de Carolina Tohá y Gonzalo Winter en la campaña, valoró sus aportes: “Los dos son grandes aportes. Me gustaría que estuvieran en el comando, pero entiendo que son decisiones partidarias. Creo que se van a ir incorporando”.

