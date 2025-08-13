EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Duna en Punto
13 Agosto
Terapia Chilensis
12 Agosto
Nada Personal
12 Agosto
Aire Fresco
12 Agosto

Constanza Martínez y quiebre de lista única parlamentaria: “Es un error lo que ocurrió ayer, se priorizan discusiones que no son las principales, pero soy respetuosa de ellas”

Foto: Aton

Así también, aclaró que “la FRVS y Acción Humanista se fueron de la lista única por una decisión personal, no hubo una exclusión”.

Por:

13 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió en Duna en Punto a la salida de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista  de la lista única parlamentaria del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Pese al quiebre al interior de la izquierda, la timonel del FA expresó que “los partidos que nos quedamos en el espacio de la lista mayoritaria, porque es la mayoría de los partidos, nos une la convicción de que la unidad sigue siendo el camino para lograr una mayoría parlamentaria y no vamos a renunciar a ese objetivo”.

Así también, aclaró que “la FRVS y Acción Humanista se fueron de la lista única por una decisión personal, no hubo una exclusión”.

Pese a que desdramatizó la situación, Constanza Martínez reconoció que “es un momento difícil, lamento mucho la decisión de los partidos que se bajaron, pero es su legítimo derecho de tomarlo”.

“Sin duda no es una buena noticia, yo no sentí un quiebre (…) Es un error lo que ocurrió ayer, no se ve el panorama general se priorizan discusiones que no son las principales, pero soy respetuosa de esas decisiones”, agregó.

Así las cosas, la dirigente frenteamplista apuntó a que “si se hace una buena campaña, hay buenas probabilidades de dar una sorpresa en noviembre, sobre todo con lo dividida que está la derecha”

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Congestión vial por arreglos en Puente Lo Saldes y escenario político en la derecha
02 Jaime Bellolio: “Está bien que las comunas que recibamos más ingresos contribuyamos a otras (…) Pero, hay factores que tomar ...
03 Jaime Mulet por lista única parlamentaria: “Yo creo que hay partidos que tienen mayor responsabilidad, como el partido del Presiden...
04 IPC de EEUU sube 0,2%, la crisis de empleo y en qué está Buk
05 ¿Qué es lo que se sabe del nuevo disco? The Life of a Showgirl: Taylor Swift inicia su nueva era y anuncia su decimosegundo álbum
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST