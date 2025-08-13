Constanza Martínez y quiebre de lista única parlamentaria: “Es un error lo que ocurrió ayer, se priorizan discusiones que no son las principales, pero soy respetuosa de ellas”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió en Duna en Punto a la salida de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista de la lista única parlamentaria del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Pese al quiebre al interior de la izquierda, la timonel del FA expresó que “los partidos que nos quedamos en el espacio de la lista mayoritaria, porque es la mayoría de los partidos, nos une la convicción de que la unidad sigue siendo el camino para lograr una mayoría parlamentaria y no vamos a renunciar a ese objetivo”.

Así también, aclaró que “la FRVS y Acción Humanista se fueron de la lista única por una decisión personal, no hubo una exclusión”.

Pese a que desdramatizó la situación, Constanza Martínez reconoció que “es un momento difícil, lamento mucho la decisión de los partidos que se bajaron, pero es su legítimo derecho de tomarlo”.

“Sin duda no es una buena noticia, yo no sentí un quiebre (…) Es un error lo que ocurrió ayer, no se ve el panorama general se priorizan discusiones que no son las principales, pero soy respetuosa de esas decisiones”, agregó.

Así las cosas, la dirigente frenteamplista apuntó a que “si se hace una buena campaña, hay buenas probabilidades de dar una sorpresa en noviembre, sobre todo con lo dividida que está la derecha”