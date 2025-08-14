Matías Walker: “La UDI nunca se ha sentido muy cómoda en un acuerdo con Demócratas. Lo de Miguel Ángel Calisto es un chivo expiatorio”

El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker se refirió a las horas decisivas para que su colectividad logre un acuerdo con Chile Vamos en medio de la polémica por la inclusión del Miguel Ángel Calisto como candidato en medio de una investigación por corrupción en su contra.

En este sentido, el parlamentario señaló que “Es absolutamente impertinente que otros partidos nos digan qué candidatos debemos llevar” y agregó que, de momento, “no hay nada que le impida ser candidato”.

“Si es condenado deberá dejar su cargo y si es absuelto, tendrán que pedirle perdón (…) Se han visto muchos casos así”, recalcó el exdemocratacristiano.

Así las cosas, Walker apuntó contra la UDI, partido que ha insistido en no aliarse con Demócratas si estos insisten en llevar a Calisto como candidato, afirmando que la tienda gremialista, en realidad, no estaría de acuerdo al pactar con ellos.

“La UDI nunca se ha sentido muy cómoda en un acuerdo parlamentario con Demócratas, por historia, porque muchos venimos desde la DC. Lo de Miguel Ángel Calisto es un chivo expiatorio”, lanzó.

Pese a ello, el congresista dijo: “Confío mucho en el liderazgo de Evelyn Matthei. Es muy importante lo que nos jugamos en el país y están pendientes a que haya un acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas”

“No solo nos jugamos la elección presidencial, sino que también que la oposición mantenga la fuerza en el Congreso”, agregó, apuntando a que “estoy seguro que Miguel Ángel Calisto será mayoría nacional y que va a revertir su situación judicial”