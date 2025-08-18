EN VIVO

Rodrigo Galilea: “Esperamos que en Republicanos valoren el esfuerzo que hicimos para llegar a un acuerdo con Demócratas (…) Y que en algunos distritos haya generosidad y realismo político”

Galilea pide un gesto de Republicanos tras pactar con Demócratas Foto: Aton

Galilea apuntó a que “Tenemos un 98% de los nombres en las listas definido, pero hay ajustes de última hora que pueden hacerse por coordinaciones con Republicanos o por cuota de género”.

Por:

18 Agosto, 2025

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea se refirió en Duna en Punto al acuerdo parlamentario que alcanzó Chile Vamos con Demócratas de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

En este sentido, el congresista tildó la alianza electoral de “histórico”, mencionando que  “es algo que era absolutamente impensable hace algún tiempo atrás. Esto fue un esfuerzo de todos, porque estamos convencidos de que las clásicas divisiones en el país quedan atrás”.

Por otro lado, el timonel de la tienda opositora aseguró que seguirán conversando con el Partido Republicano para coordinarse de cara a las elecciones parlamentarias, “sobre todo con los distritos senatoriales binomiales”.

Esperamos que en Republicanos valoren el esfuerzo que hicimos para llegar a un acuerdo con Demócratas, se tiene que traducir en hacer algunas consideraciones (…) Y que en algunos distritos haya generosidad y realismo político”, lanzó el parlamentario.

Así las cosas, Galilea apuntó a que “Tenemos un 98% de los nombres en las listas definido, pero hay ajustes de última hora que pueden hacerse por coordinaciones con Republicanos o por cuota de género”.

Además, desdramatizó los descuelgues que ha tenido la candidatura presidencial de Evelyn Matthei desde su partido, y dijo que “Me mantengo optimista de que la candidatura de Evelyn Matthei puede llegar a la presidencia”.

“En las últimas semanas, Evelyn Matthei ha estado muy bien y este empeño para lograr el pacto parlamentario debería ser valorado por la ciudadanía”, agregó.

