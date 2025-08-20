Camila Miranda:“El aborto libre no aparece en el programa, pero está todo el interés de la candidata en ampliar las materias de derechos de las mujeres”

La jefa programática de Jeannette Jara, Camila Miranda, abordó los principales ejes y definiciones de los lineamientos programáticos de la candidata del oficialismo, explicando los criterios de priorización y las áreas en las que se espera avanzar durante la campaña.

Respecto a la exclusión del aborto libre en el documento, Miranda aclaró que “no está incluido en los lineamientos programáticos, pero está todo el interés de nuestra candidata de ampliar las materias de derechos de las mujeres, es parte de un trabajo y de un diálogo”.

En esa misma línea, precisó que el texto “es un lineamiento programático. Hay muchos contenidos que no están en el documento porque hay priorización de tres ejes en el ámbito social que responden a urgencias muy concretas de la ciudadanía”.

Sobre pensiones, la jefa programatica señaló que, aunque el programa no incluye un desarrollo detallado, “en los lineamientos programáticos no hay un desarrollo en materia previsional, pero Jeannette ha sido enfática en que una prioridad es implementar la reforma previsional”.

En materia de salud, en cambio, destacó que existe un trabajo más profundo, ya que “tiene un ejercicio de costeo muy preciso y por eso se llegan a producir medidas bien concretas como tiempos de espera para intervención quirúrgicas, para recibir tratamientos, para tener atención de calidad, etc”.

Empleo

En cuanto al empleo, Miranda afirmó que se contempla “un plan integral que busca unificar el acceso a la búsqueda de empleo con una ventanilla única que permita racionalizar y que las personas tengan claridad de las oportunidades”.

No obstante, agregó que aún hay aspectos en desarrollo: “Hay materias de impulso laboral, no hay todavía una meta fijada ahí porque queremos que se termine de articular con todo el resto del programa”.

Gendarmería en el programa de gobierno

Sobre el aumento de funcionarios de Gendarmería, sostuvo que: “Es parte de un diálogo que se abre, que tiene la escucha ciudadana, pero que también tiene una escucha técnica”.

Y agregó: “Para que pueda ser eficiente el control carcelario, no solo estamos hablando de mayor dotación, sino también de las condiciones de formación y laborales”.

