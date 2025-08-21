Luis Cordero por incidentes en partido de Independiente y U de Chile: “Faltan antecedentes. Pareciera haber defectos de seguridad y organización dentro del recinto”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en Argentina y al estado las personas heridas. Además abordó la situación actual del sistema penitenciario en Chile y los desafíos a los que se enfrenta.

Respecto a lo ocurrido en el partido en Avellaneda, el secretario de Estado informó que “tenemos 19 chilenos internados con distintos tipos de lesiones. Un par de ellos, con lesiones graves y se encuentran en tres recintos hospitalarios distintos”, señaló.

En esa misma línea, Cordero detalló que los afectados están siendo atendidos en el Hospital Fiorito, el Hospital Presidente Perón y el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Eduardo Wilde”.

“Hay una persona que está en una situación más grave y otra en una situación compleja. Tenemos la identificación de sus nombres”, precisó.

En cuanto al hecho, el ministro indicó que el Presidente Gabriel Boric instruyó a la Cancillería para garantizar la asistencia a los heridos. “El Presidente Boric ha instruido a la Cancillería para efecto de que dichas personas tengan la atención consular que corresponda en cuanto a su atención y retorno”, explicó.

“Creo que faltan varios antecedentes de lo que en principio pareciera defectos del resguardo de seguridad y organización dentro del recinto”, agregó Cordero.

Sistema penitenciario

En paralelo, Cordero también abordó la situación del sistema penitenciario chileno, destacando el crecimiento de la población penal en los últimos años.

“Cuando el Gobierno asumió, habían aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad, hoy son 62.000. Sin embargo, la ampliación de los metros cuadrados de las cárceles de nuestro país ha sido extremadamente lento”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que “el Estado debe maximizar su metro cuadrado de cárcel para poder segregar a la población penal de mayor perfil criminal”.

Sobre eventuales alternativas de traslado de reos al extranjero, el ministro fue claro: “Chile no tiene disponibilidad jurídica para hacer eso, también hay que preguntarse cuál es la disponibilidad económica que tiene para llevar a cabo la acción”.