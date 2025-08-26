Carlos Maldonado: “En confiabilidad, capacidad de ejecución y trayectoria hay una ventaja clara de Matthei frente a Kast”

El coordinador de seguridad del comando de Evelyn Matthei y secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, habló sobre su incorporación al comando presidencial de Evelyn Matthei, subrayando la experiencia y capacidad de liderazgo de la exalcaldesa de Providencia. También abordó el escenario actual de seguridad y los objetivos que tienen desde el comando y su postura en segunda vuelta.

En cuanto a su participación en la campaña de Matthei, Maldonado enfatizó: “Creemos que puede liderar de buena manera. Tiene la experiencia, la visión, el pragmatismo necesario y la apertura para dialogar y llegar a acuerdos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que su partido se ha sentido plenamente integrado en la campaña: “Como Demócratas hemos sido bien recibidos. Hay bastante expectativas de que el mensaje se entregará de buena manera, no solo en lo programático, sino también en el concepto general de esta campaña”.

Seguridad

Maldonado también respondió a los cuestionamientos del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre los programas de seguridad de la oposición. “No sé cuál es su nivel de expertiz en seguridad, pero la verdad es que este Gobierno es una realidad incontrarrestable que deja una crisis profunda de seguridad”, señaló.

“No hay ninguna convicción ni capacidad de este Gobierno para luchar contra la delincuencia, tampoco una similitud con el programa de Matthei”, agregó.

En esa línea, Maldonado recalcó que existe una propuesta concreta para fortalecer a las instituciones encargadas del orden público. “Tenemos una intención de destinar mayores recursos a toda el área de seguridad. Fortalecer institucionalmente, jurídicamente y políticamente a todos los órganos de seguridad”, dijo.

Asimismo, cuestionó la postura de la izquierda en esta materia: “El problema de la izquierda es que quiere que las policías y Fuerzas Armadas estén frenados. Que cualquier cosa que hagan con el uso de la fuerza sean cuestionados”.

Segunda vuelta

De cara al escenario electoral, Maldonado manifestó su confianza en que Matthei avanzará a la segunda vuelta presidencial. “Tenemos la convicción de que va a avanzar. Estamos trabajando para ganar, nos hemos sumado a la campaña porque es la mejor alternativa para Chile”, aseguró.

Sobre los posibles escenarios presidenciales en esa etapa, destacó: “Yo espero que sea entre Matthei y Jara y que los votantes de Kast se sumen con mucha convicción a la candidatura de Matthei en segunda vuelta”.

Finalmente, comparó directamente la experiencia de la exalcaldesa de Providencia con la del líder republicano: “Si uno mira en cuanto a trayectoria política, hay una ventaja clara de Matthei. En términos de confiabilidad y de capacidad de ejecución, creo que Matthei es una respuesta sólida para las necesidades de Chile”.